Il giovane calciatore calabrese Luca Pellegrino è approdato in Spagna nel club del Novelda, formazione di quarta divisione. L’attaccante, 21 anni, originario di Cosenza era tesserato con la Paolana, formazione che disputa il campionato di Eccellenza calabrese.



Entrato a far parte dell’agenzia sportiva della Sport Man, guidata dal procuratore sportivo Alessio Sundas, ha subito fatto vedere le sue doti che gli hanno permesso questo importante trasferimento. Il giovane attaccante, è reduce dall’esperienza nella passata stagione con la Reggio Mediterranea e prima ancora con la Palmese e con il Cosenza under 19.





La Sport Man, società del player’s agent internazionale Alessio Sundas, riferisce una nota stampa, fa della sua mission il supporto agli atleti per emergere, crescere, confrontarsi e confermarsi. Adesso tocca al giovane Luca far vedere le sue doti e mettersi in mostra fuori dai confini nazionali.