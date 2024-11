Il Giro d’Italia torna in Calabria dopo 2 anni: nel 2021 nessuna tappa aveva interessato la regione e il Sud in generale. La corsa rosa partirà venerdì 6 maggio 2022 da Budapest per chiudersi il 29 a Verona. Ancora non sono stati definiti tutti i percorsi ma, dopo la parentesi estera di 3 giorni e di altri 2 in Sicilia, con certezza la sesta tappa vedrà passare i ciclisti che si contendono l'ambita maglia rosa sulla Strada statale 18 tirrenica: partenza Palmi; arrivo Scalea.

Manca ancora la conferma ma, anche se in parte, anche la settima tappa del Giro dovrebbe interessare la Calabria. Infatti sarebbe previsto lo svolgimento di un percorso Diamante-Potenza che offrirebbe alla manifestazione sportiva un interessante profilo altimetrico con alcune salite impegnative, anche se non vicinissime al traguardo.

La Palmi-Scalea

Un percorso di 192 chilometri sostanzialmente pianeggiante con arrivo in volata. La tappa passerà per 4 delle 5 province calabresi (Reggio Calabria; Vibo Valentia; Catanzaro; Cosenza), toccando alcuni dei centri tirrenici principali: Rosarno, Mileto, Lamezia Terme, Paola, Cetraro e Diamante.