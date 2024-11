Dopo aver vinto i play off di Prima categoria, la Nuova Roggiano ha iniziato a programmare la prossima stagione. Nel darsi un nuovo organigramma, ha avviato così un nuovo percorso e nel momento in cui si tratta adesso di rinforzare la squadra, ecco l’innesto di uno dei bomber più prolifici del calcio dilettantistico calabrese: in gialloverde ci sarà Santino Spadafora, il quale porta in dote le sue trecento e passa reti in carriera, ma anche i sei campionati vinti fra Rende, San Marco, Luzzese (dove ha toccato quota 30 marcature, per quello che è il proprio record stagionale), Morrone, Jordan e Caraffa.

Ovunque sia andato ha saputo lasciare il segno, non solo in fase realizzativa, ma anche nel regalare emozioni. E di emozioni ne ha regalate di recente anche sui social, dove ha raccontato la sua "battaglia" stavolta non contro difensori arcigni, ma contro un avversario ben più pericoloso. Anche stavolta, però, Santino Spadafora ha sorpreso tutti ed ha vinto facendo un altro gol dei suoi, il più importante in carriera. Da parte sua anche un messaggio verso il prossimo e verso chi lotta ogni giorno.

Ben quindici le stagioni in doppia cifra per Santino Spadafora, presentato così sul proprio profilo social dall’Asd Nuova Roggiano: “Non ha bisogno di presentazioni, con oltre 300 gol in carriera si presenta da solo per professionalità, qualità ed esperienza. Un ragazzo che può dare tanto a questo gruppo, per la forza di volontà che possiede e che può aiutare a far crescere i nostri giovani ragazzi! Benvenuto Bomber”. Si diverte ancora a giocare e si divertirà ancora a segnare, Santo Spadafora, micidiale sottoporta, in grado di rimanere un pericolo costante per le difese avversarie.