Lo Stadio Oreste Granillo si prepara ad accogliere una delle sfide più attese del Girone D di Prima Categoria: il big match tra Catona Calcio e Sporting Polistena. Con sole tre lunghezze a separare le due squadre e un incontro ancora da giocare prima di questo confronto diretto, la partita si prospetta come un crocevia decisivo per la leadership del campionato e per il destino delle formazioni coinvolte.

Il Granillo, simbolo di passione amaranto, si presenterà come il palcoscenico perfetto per un match che va ben oltre il semplice incontro sportivo. Le tifoserie di entrambe le squadre sono in fermento, alimentando un’atmosfera di grande intensità che renderà questa sfida ancora più emozionante e significativa. La posta in gioco è altissima e la tensione cresce ogni giorno che separa la partita dal fischio d’inizio.

Quella del 22 marzo si preannuncia come una giornata che coinvolgerà tutta la provincia di Reggio Calabria, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, destinato a regalare spettacolo e forti emozioni.

Tuttavia, prima di giungere al big match del 22 marzo, entrambe le squadre dovranno affrontare un’importante sfida nella 23ª giornata, in programma il 15 marzo. Lo Sporting Polistena ospiterà l’Academy Ardore, mentre il Catona Calcio sarà impegnato in trasferta contro il Roccella. Sebbene queste squadre occupino le posizioni più basse della classifica, entrambe sono determinate a conquistare punti vitali per la salvezza e non renderanno la vita facile alle due contendenti.

Con il 22 marzo che si avvicina, la tensione cresce: Polistena e Catona sono pronte a dare il massimo.

L’attesa è palpabile e la sfida si preannuncia carica di passione, significato e, soprattutto, un’importante incognita per il futuro della stagione.