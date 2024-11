Un grande evento internazionale è alle porte. Si tratta del “2019 Porsche Kite Foil World Series” che si terrà infatti a Gizzeria dal 24 al 28 luglio prossimo. Una manifestazione con il suo carico di sport, marketing territoriale e atmosfera internazionale che conferma Gizzeria, ormai da diversi anni, capitale del Kite Surf con la presenza di un centinaio di atleti da tutto il mondo per un evento che lancia in orbita uno dei siti più belli e suggestivi della Calabria.

Cosa è il Kite Surf

ll kitesurfing (o kitesurf o kiteboarding o più comunemente "kite") è uno sport velico, nato nel 1999 come variante al surf e consiste nel farsi trainare da un aquilone ("kite" in inglese), che usa il vento come propulsore e che viene manovrato attraverso una barra, collegata al kite da sottili cavi (quattro o cinque) di dyneema o spectra detti "linee", lunghi tra i 22 e i 27 m.

Un programma articolato

La Kite Foil World Series che si svolgerà Gizzeria è un mondiale che si articola in 4 tappe che si disputano in tutto il mondo. La prima sarà proprio in Italia a Gizzeria e poi in calendario ci sono Cina, Australia e America.

Si annuncia un programma articolato sin dal 24 luglio (registrazione e successiva inaugurazione) al 28 luglio (con le finali e premiazione). I principali Partner istituzionali della manifestazione sono: Regione Calabria, Coni, Federazione Italiana Vela. Tra gli Sponsor privati registriamo: Porsche, Bobcat, RRD-Ricci International. La partnership con la Regione Calabria, infatti, ha reso possibile intercettare una manifestazione di livello mondiale che proietta il territorio di riferimento nella scena internazionale.

Il Circolo Velico Hang Loose, associazione sportiva affiliata alla Federazione Vela, è organizzatrice della manifestazione nonché sede dell’evento, ormai da 10 anni, in cui vengono disputati grandi eventi sportivi internazionali legati al Kite Surf, con successo e ricadute positive sull’intero territorio. Esemplare è il caso di Sofia Tommaso, Campionessa olimpica juniores a Buenos Aires 2018 , che ha imparato ad andare sul kite per la prima volta nel Circolo di Gizzeria.

Gizzeria, giova ricordarlo, è uno degli spot per la pratica del Kite surf più conosciuti al mondo, grazie alle caratteristiche della spiaggia, dello specchio d’acqua e del vento termico che si presenta tutti i giorni regolare e con la stessa intensità. Una situazione unica.

Bisogna sottolineare che lo scorso anno la specialità TTRacing ha esordito alle Olimpiadi juniores di Buenos Aires, mentre la disciplina Idrofoil invece, che si disputerà quest’anno concorrerà alla medaglia olimpica per Parigi 2024.