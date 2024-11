La Vibonese si arrende al Lamezia Terme nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Dilettanti andati in scena allo stadio Luigi Razza. In vantaggio con un gol di Furina, i rossoblù hanno sfiorato il raddoppio nella ripresa, facendosi però agguantare in extremis grazie al gran tiro di Chironi dalla distanza. Il team ospite poi si è imposto ai rigori. I rossoblù hanno avuto la possibilità di qualificarsi, sprecando però per due volte la chance dagli undici metri.

Come previsto, da una parte e dall’altro ampio ricorso al turn over. Pochi i titolari in campo e ambedue le squadre sono dirette dai tecnici in seconda: Nuti da una parte (Buscè è assente) e Neri dall’altra (Marra è in tribuna).

Primo tempo

Avvio al piccolo trotto. Nei primi venti minuti si segnalano un pallonetto fuori misura di Terranova e un tiro a lato di Staropoli. Nel finale di frazione un tentativo a testa: più pericoloso quello locale, con pallone a lato di poco di Staropoli su angolo di Larosa. Al 41’ angolo di Anzelmo, movimenti in area e Furina di testa spedisce in rete: la Vibonese passa in vantaggio. Una palla inattiva ben sfruttata dalla formazione rossoblù. Si va al riposo con questo risultato anche se al 45’ arriva qualche brivido per i locali con un tiro a spiovere di Lo Coco alto di poco.

La ripresa

Dopo un’ora di gioco il Lamezia ne cambia quattro e uno dei subentrati, Bonanno, con un diagonale sollecita Borrelli. La partita si incattivisce: alla mezzora intervento inutile e pericoloso di Duli su Gaeta: inevitabile e giusto il cartellino rosso. Lamezia in dieci. Prima e dopo Vibonese al tiro con Onraita (di testa a lato di un soffio) e con Larosa (Palmieri devia in angolo). La gara sembra in controllo da parte dei rossoblù, ma al 41’ Chironi dalla distanza con un gran tiro riporta la gara in parità: il fraseggio dei lametini sorprende i padroni di casa. Al 44’ gran tiro di Larosa e palla alta. Replica Pinna su calcio da fermo: palla fuori. Finisce qua e per decretare chi passa il turno si deve procedere con i tiri dal dischetto.

I calci di rigore

Il primo a sbagliare è Pinna, che calcia alto. Al quinto tiro della serie Lorenzo ha la possibilità di chiudere i giochi, ma si fa ipnotizzare da Palmieri. Si va ad oltranza e qui è bravo Borrelli a sventare la conclusione di Novello. Altra occasione per la Vibonese di qualificarsi, ma Gaeta spreca tutto calciando a lato. Si prosegue e dopo il gol di Dragà, altro errore rossoblù, il terzo consecutivo, con La Torre che calcia alle stelle. Passa il Lamezia, ma per i padroni di casa rimane tanto rammarico.

Il tabellino

Vibonese – Lamezia Terme 5-6 rigori

Vibonese (4-3-3): Borrelli, Scavone (20’pt Carbone), Baldan (1’st Onraita), Palmentieri (37’st Esposito), Malara; Staropoli, Anzelmo (11’st Iuliano), Larosa; Lorenzo, Furina (17’st La Torre), Gaeta. A disp. Polidori, Divittorio, Borgia, Ordonez. All. Buscè (assente, in panchina Nuti)

Lamezia Terme (4-3-3): Palmieri; Duli, Da Silva (14’st Pinna), Mirabelli, Dragà; Ziello (14’st Chironi), Mengoli, Lo Coco; Rizzo (14’st Bonanno), Carbonaro (30’st Novello), Terranova (14’st Diaz). A disp. Lesta, Malafronte, Novello, Maini, Menna. All. Marra (in tribuna, squadra diretta da Neri)

Arbitro: Matteo Santinelli di Bergamo (Francesco Bonaccorso di Catania e Giuseppe Minutoli di Messina)

Marcatori: 41’pt Furina (V), 41’st Chironi (LT)

Sequenza rigori: Bonanno (L, rete), Larosa (V, rete), Chironi (L, rete), Iuliano (V, rete), Diaz (L, rete), Esposito (V, rete), Pinna (L, alto), Onraita (V, rete), Mengoli (L, rete), Lorenzo (V, parato); Novello (L, parato), Gaeta (V, fuori), Dragà (L, rete), La Torre (V, alto)

Note: giornata di sole, spettatori 200 circa. Ammoniti: Carbone (V), Mengoli (LT). Al 30’st per gioco falloso espulso Duli (L) Angoli: 3-4. Rec. 2’pt e 4’st