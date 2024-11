Sta ingranando bene anche quest’anno. Vincenzo Curcio era e rimane una conferma e la sua presenza nella Top Ten da anni ormai non è una novità, tutt’altro. Il centrocampista della Vigor lascia il segno dagli undici metri, ma non è certo per questo che finisce al primo posto nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il migliore di giornata è proprio Vincenzo Curcio perché il suo rendimento si è fin da subito manifestato su livelli elevati. Assist e gol, giocate sopraffine e tanta intelligenza tattica e qualità in mezzo al campo. Insomma: di tutto e di più per uno dei sicuri protagonisti del campionato, la passata stagione 5° assoluto nella Top Ten generale.

Il podio di giornata prevede quindi la presenza di Valentino Frasson del Sambiase, il cui livello sale di partita in partita, e del centravanti Bilotta, il quale avvia la prima vittoria della Morrone con una doppietta, anche se adesso è chiamato ovviamente a dare continuità al proprio rendimento. A seguire troviamo il difensore Scoppetta del Bocale, contro il quale vanno a sbattere le speranze del Cittanova di fare il colpo, e sull’attaccante Maesano dell’Isola Capo Rizzuto, una delle poche note liete di una squadra, quella crotonese, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Quella parata nel finale ha evitato al Soriano di capitolare ancora nel finale: bene così allora per Francesco Stillitano, altro calciatore che da tre stagioni ormai è una presenza fissa nella Top Ten di Zona D. Completano la graduatoria dei più bravi di giornata: Catania della Vigor Lamezia, Panetta del Gioiosa Jonica, R.Papaleo dello Stilomonasterace e Trentinella del Sambiase. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della terza puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).