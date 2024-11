Una manifestazione all’insegna delle discipline sportive, dell’intrattenimento e dell’inclusione. Il sindaco Luca Gaetano: «Orgogliosi di aver ospitato per la prima volta in città un evento di tale portata»

Il lungomare di San Ferdinando, sabato 24, si è animato di gioia ed entusiasmo in occasione della festa dello “Sport senza frontiere”.

Una manifestazione all’insegna delle discipline sportive, dell’intrattenimento e dell’inclusione.

Ad organizzare l’evento, la fiduciaria Coni Carmela Pedà, l’associazione locale “Foto21”, con il patrocinio del comune di San Ferdinando.

Bambini e famiglie si sono cimentati in numerose discipline: yoga, calcio, danza, ginnastica, tiro a segno, carabina, arti marziali, basket, pet therapy e molte altre.

Musica, street food e animazione hanno allietato la giornata, con la partecipazione, tra gli altri, delle distillerie Caffo, main sponsor con stand dedicato.

La dimensione sociale e inclusiva dello sport è stata dimostrata da istruttori esperti che hanno consentito la partecipazione attiva anche ai portatori di handicap, evidenziando come lo sport sia uno strumento fondamentale per abbattere le barriere e superare le divisioni fisiche e sociali.

«Nelle mie iniziative il primo obiettivo è quello dell’inclusione – ha dichiarato Carmela Pedà, nota campionessa di equitazione e fiduciaria territoriale Coni -. Abbiamo denominato la giornata "Sport senza frontiere" poiché il fine era che bambini normodotati e bambini con disabilità si divertissero, socializzando insieme e avendo rispetto reciproco. Inoltre, è stato presente un circolo reggino che ha praticato pet therapy con cavalli e cani, attività dagli enormi benefici che mi auguro venga maggiormente presa in considerazione dai Comuni e dalla Regione. Un ringraziamento al presidente regionale Coni Maurizio Condipodero e alla delegata provinciale Marisa La Nucara per essere sempre vicini e attenti al tema sport e disabilità. Bisogna puntare sulle associazioni e sui circoli sportivi, gli istruttori e i tecnici sono l'anima di queste iniziative. L’auspicio è che l’appuntamento con “Sport senza frontiere» possa ripetersi periodicamente in altre località».

Il sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, di concerto con il delegato allo sport Domenico Rizzo, si sono detti «orgogliosi e onorati di ospitare per la prima volta in città un evento di tale portata. Questa iniziativa conferma la vocazione di San Ferdinando quale centro ideale per la pratica sportiva e il benessere, come dimostrato dai numerosi appassionati di fitness che scelgono la zona per le pratiche sportive, grazie alla conformazione del territorio, agli ampi spazi e al gradevole paesaggio».