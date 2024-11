Il derby di Calabria Catanzaro-Cosenza tornerà in Serie B dopo 33 anni il 25 novembre prossimo, ma già dopo quattro giornate di campionato il clima si fa incandescente. Ieri, 3 settembre, i lupi hanno perso 1 a 0 contro il Brescia mentre i giallorossi hanno ottenuto una rocambolesca vittoria per 4 a 3 contro il Lecco conquistando la vetta della classifica. La Lega di Serie B, sui propri canali social ufficiali, per celebrare il momento d’oro della squadra del capoluogo di regione, ha pubblicato un post con una foto dei giocatori del Catanzaro che esultano scrivendo nella didascalia: «Come era il detto? L’aquila (simbolo del Catanzaro) perde il pelo ma non il vizio». Nel post è stata anche barrata la parola “lupo” (simbolo del Cosenza) prima della frase per intero. Risulta chiara la frecciatina alla compagine bruzia in quanto il modo di dire è appunto “il lupo perde il pelo ma non il vizio”.

Dopo diverse segnalazioni dei tifosi del Cosenza, gli admin delle pagine della Lega B hanno modificato il post scrivendo: «L’aquila spicca il volo anche in Serie B».

Insomma un simpatico siparietto che forse sarà costato caro a chi gestisce le pagine della Lega, ma con certezza non ha fatto piacere ai tifosi dei Lupi mentre avrà fatto sghignazzare i supporters giallorossi. La stagione è solo all’inizio e con molta probabilità ne vedremo ancora delle belle.