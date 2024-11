Il presidente della società cosentina in vista della sfida allo Scalea in programma oggi pomeriggio, valida per la seconda giornata della fase a gironi: «In un porto con le corazzate noi andiamo là con una barca, non dico a remi, ma una cosa del genere»

Quello per tanti potrebbe essere una semplice partita di avvicinamento al campionato, a Malvito il debutto in ambito calcistico importante ha un peso specifico diverso. L’attesa per il battesimo in Coppa Italia (oggi pomeriggio alle 16 ndr) è ai massimi livelli per la società e per i tifosi che stanno traghettando la rappresentanza sportiva cittadina dalla seconda categoria allorquando il presidente Maritato, affidandosi a mister Lucio Vaccaro, ha dato il via all’escalation delle categorie sino ad arrivare a quella della Promozione. Domani al comunale di Malvito arriverà lo Scalea, i biancostellati sono reduci da una pesante sconfitta interna subita dal DGS PraiaTortora.

Sicuramente tra gli emozionati d’eccezione c’è colui il quale regge il peso amministrativo societario, il presidente Maritato il quale, ai microfoni del nostro network, confessa: «Siamo molto felici di poter fare questo esordio, con tutto il rispetto per lo Scalea ma noi siamo pronti a competere con loro. L’emozione l’abbiamo tutti, ci mancherebbe altro. Un paesino come il nostro a debuttare contro lo Scalea oggi pomeriggio e poi domenica 8 settembre andare a Praia non è che tutti i giorni si giochi contro questi squadroni».

Un’emozione positiva da parte della società, dei tifosi senz'altro, con il gruppo atleti che vive in serenità la vigilia: «I ragazzi sono tranquilli, i nostri giocatori che hanno giocato in Eccellenza e Promozione, sono abituati a queste partite, noi no».

Con la quasi totalità degli organici definiti, o quasi, leggendo tra le righe circa il campionato che sarà, come inquadra il Malvito: «Uso una metafora, in un porto con le corazzate noi andiamo là con una barca, non dico a remi, ma una cosa del genere. Vogliamo fare un campionato dignitoso, sappiamo che ci sono delle squadre che sono lassù, hanno storia e rose importanti, tutto molto superiore a noi, però noi ce la giocheremo contro tutti. Faremo un campionato dignitoso, cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Il mio sogno sarebbe toccare i play-off, però la vedo un po' difficile, un po' dura per tutti».

Ricordando una similitudine anglosassone partorita da un italiano, mister Claudio Ranieri con il Leicester City Football Club, il presidente Maritato racconta: «Oggi parlavo con un dirigente ricordandogli quando Ranieri nel 2016 vinse con il Leicester il campionato inglese. Il tecnico italiano iniziò dichiarando che dovevano solo salvarsi. Ad obbiettivo raggiunto virò a qualificarsi per la Champions e ci riuscì. A qualificazione ottenuta dichiarò di provare a vincerla. Sappiamo tutti com’è finita. Il nostro spirito è quello, fare un campionato dignitoso, fare bene e non fare brutte figure da nessuna parte. Se strada facendo, a dicembre, ci troviamo al lato sinistro della classifica ci attrezzeremo ancora di più per cercare di farcela per il massimo obbiettivo».

Per la serie “l’appetito vien mangiando”, il Malvito, nelle parole del proprio presidente Maritato, è pronto a partecipare al banchetto già ad iniziare dall’antipasto della Coppa Italia che oggi pomeriggio alle ore 16 sarà servito a Malvito con il commensale Scalea.