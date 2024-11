Il 25 e il 26 luglio il lungomare della cittadina tirrenica cosentina ospita una tappa del campionato italiano

AMANTEA - E’ quasi tutto pronto presso lo Sport Village Amantea sito sul lungomare per ospitare venerdì 25 e sabato 26 luglio la Tappa del Campionato Italiano 2014 di beach volley, maschile e femminile.

‘Top-Ten’. Sull’entusiasmo del grandissimo successo dello scorso anno, dopo le tappe di Milano, Cellatica, Cordenons, San Cataldo, Casal Velino, Roma, Ravenna, Iesolo, Alba Adriatica arriva in Calabria, nello Sport Village Amantea dallo scorso anno elevato a Centro Federale Fipav, una delle 10 tappe del Campionato Italiano. Dunque Amantea si riconferma nella top ten delle “grandi” che ospitano questo importante evento sul territorio nazionale che permetterà di osservare gli atleti e le atlete più forti del circuito giovanile provenienti da tutta Italia che si affronteranno in un emozionante torneo per la conquista di un posto nelle Finali scudetto del Campionato Italiano che quest’anno si svolgeranno a Catania.

Non solo beach. Lo “Sport Village” – realizzato e gestito dall’ASD Beach&Volley Amantea è promosso in collaborazione con la FIPAV, il Coni, il Comune di Amantea, l'Assessorato allo Sport della Provincia di Cosenza e la Regione Calabria e dai partner privati che permettono la realizzazione del Centro Sportivo e delle sue attività. La struttura ospiterà le attività istituzionali programmate in Calabria dalla Fipav, la scuola di beach volley, il Beach Summer Tour 2014, tornei amatoriali 2x2, 3x3, 4x4, 24h beach aperti a tutti e manifestazioni collaterali come il secondoconcorso Photocontest Sport Village Amantea.

Inoltre anche quest'anno darà la possibilità a tutti di praticare gratuitamente e quotidianamente lo sport “sotto il sole” rispettando semplicemente le regole di utilizzo della struttura. Un luogo attrezzato e con maestri di beach volley, tesserati Fipav, che offrono la loro professionalità con finalità aggregative e sociali e con ricadute positive anche sul piano dell’offerta turistica del comprensorio.