Terza sconfitta di fila per i gialloblù. Il tecnico delle Api: «La personalità non si acquista al supermercato. Alcuni ce l'hanno, altri devono ancora trovarla»

Continua il periodo opaco del Melito che, nell'anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Promozione (girone B) cade in casa contro il Val Gallico per 1-3 dopo essere andato in vantaggio. I gialloblù incassano a loro terza caduta e, soprattutto, subiscono dieci gol nelle ultime tre uscite, con la zona rossa che adesso è dietro l'angolo. Padroni di casa in vantaggio con Martinez nel primo tempo, frutto di una grandissima prestazione. Nella ripresa, però, il Val Gallico la ribalta con una tripletta di Carvajal, e con un Melito che recrimina per un secondo tempo praticamente non giocato.

Mister Carella analizza il periodo

Nel post gara si è espresso il nuovo tecnico delle Api, Giuseppe Carella: «Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, caratterizzato da una squadra che ha saputo interpretare le due fasi di gioco contro un avversario ben più strutturato. Inoltre abbiamo concesso poco, a parte qualche palla inattiva, e poi siamo stati bravi a realizzare il meritato vantaggio, sprecando anche il raddoppio. Nel secondo tempo però non siamo scesi in campo, e una squadra che deve fare un certo tipo di campionato non può permettersi delle prestazioni altalenanti». E ancora: «Questo è il limite che attualmente abbiamo, e capisco l'atto di coraggio che ha avuto mister Cormaci nel dimettersi. Serve personalità, e non si compra al supermercato. Al momento qualcuno nello spogliatoio ce l'ha e qualcun altro deve acquisirla perché questo è un campionato difficile». Come detto, dieci gol subiti nelle ultime tre uscite: «Come si nota dalle partite precedenti, uno o due gol a gara riusciamo a farli, ma se ne subiamo tre allora diventa complicato».