Inizia a ingranare il Melito che, nell'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Promozione, Girone B, batte la capolista Deliese e infila la sua seconda vittoria consecutiva. La squadra gialloblù si inizia a vedere e, dopo un inizio in salita, sta emergendo in tutta la sua qualità. primo tempo abbastanza equilibrato e, di fatti, chiuso sullo 0-0 anche se sono stati i padroni di casa ad avere la chance più ghiotta per andare negli spogliatoi in vantaggio con Pelaez che, a due minuti dal duplice fischio, colpisce in pieno la traversa. A inizio ripresa il fulmine del Melito che passa n vantaggio grazie a Megalhaes che, servito in area da Martinez, incrocia in diagonale. Da lì in poi il risultato non cambierà più, ma per la formazione di Cormaci sono tre punti d'oro.

Cormaci: «La qualità è venuta fuori»

Proprio il tecnico melitese ha commentato la gara ai microfoni ufficiali del club: «Innanzitutto devo dire che è sempre un piacere giocare contro la Deliese. Loro sono anni che fanno calcio e hanno anche una Serie D alle spalle. Fin quando è sano agonismo sportivo è sempre bello. Una grande partita fatta dai miei ragazzi, con Caseiro che è stato tra i migliori in campo. L'ho chiamato qualche settimana fa facendogli i complimenti per come si stava allenando e, di fatti, riponevo tanta fiducia nel suo rientro e da lui, professionista quale è, ripagata sia nella gara di Coppa Italia Dilettanti contro la Reggioravagnese che oggi contro la sua ex squadra». Sulla partita: «A un certo punto sembravamo dei brocchi ma poi la qualità è venuta fuori. Non dobbiamo fare differenza tra campionato e coppa e giocarci tutte le partite, poi a fine campionato vedremo dove saremo». A proposito di Coppa Italia, saranno due mercoledì intensi per il Melito poiché da recuperare anche la gara contro il Melicucco (rinviata due settimane fa per maltempo): «È innegabile che abbiamo un vantaggio consistente, ma è pur vero che affrontiamo una delle squadre più forti del campionato di Eccellenza. Il vantaggio c'è ma dobbiamo prima pensare alla gara di questo mercoledì contro il Melicucco in campionato dal momento che, in caso di vittoria, ci proietterebbe nelle zone alte della classifica, in linea con le ambizioni della vigilia. per questo dobbiamo contenere la vittoria nel modo giusto. Contro il Melicucco non sarà facile poiché in trasferta hanno fatto risultati importanti».