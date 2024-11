Finalmente il Melito esce fuori da una zona di classifica che non era a lui consona, sia per ambizioni che per rosa. La formazione di mister Cormaci, infatti, trova la sua terza vittoria consecutiva in campionato e sale a quota 12 punti, affacciandosi al treno playoff distante adesso solamente tre punti. troppo netto il divario contro il Melicucco, nel recupero del match sesta giornata di Promozione B, che fu rinviato causa maltempo. Alla fine il tabellino dice 5-2 per le api che continuano a pungere. La sblocca Martinez al 25' pt mentre, a due minuti dall'intervallo, Sivori sigla il raddoppio. Prima del duplice fischio, però, il Melicucco dimezza lo svantaggio grazie alla rete di Artuso. Nella ripresa i ragazzi di mister Perna prendono coraggio e speranza e la riacciuffano con Burgos al quarto d'ora ma, circa un minuto più tardi, Lopez ristabilisce le distanze. Tra il 34' st e il 35' st i gialloblù la chiudono definitivamente con i gol di Martinez (doppietta) e di Obinna.

Le parole di Cormaci

Lo aveva detto mister Cormaci che questa era una squadra da playoff e, piano piano, lo sta dimostrando sul campo. Ecco le parole dello stesso tecnico, intervistato dai microfoni ufficiali del club nel post gara: «Innanzitutto dobbiamo valutare l'infortunio di Candito e quello di Caseiro, vedremo se riusciremo a recuperarli per la prossima partita. In ogni caso devo fare i complimenti a Tripodi che non solo ha coperto bene la mancanza dei suoi compagni in un ruolo non suo, ma ha dimostrato ancora una volta che potrebbe fare la finale dei 400 metri perché ha una corsa impressionante, inoltre è stato determinante nel corso del match. Adesso dobbiamo pensare alla prossima gara, in casa del Gioiosa Ionica, e cercare di mantenere la continuità di risultati».