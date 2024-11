In tanti stanno virando anche sul padel. Nella zona di Cosenza sono sorte circa 30 strutture, i campi si sono moltiplicati in provincia di Reggio Calabria e ovunque in regione

È un momento di espansione importante per il tennis. I recenti successi tennistici a livello mondiale, tra cui il trionfo di Sinner all'Australian open e la vittoria della Coppa Davis da parte della nazionale guidata da Filippo Volandri, hanno creato entusiasmo intorno a questo sport. Sono in aumento circoli, tesserati, tornei, campi anche al coperto.

«Circa un mese fa a Lamezia, durante la giornata di premiazione regionale degli atleti che si sono distinti nell'attività tennistica 2023, il presidente Fitp Angelo Binaghi ha evidenziato che stiamo attraversando il momento migliore dei 113 anni di storia del tennis in Italia, e che la Calabria è la regione che in percentuale ha avuto il maggior incremento di seguito e affiliazioni» ha confermato Rocco Tilotta ex vicepresidente Fitp Calabria (in attesa delle nuove elezioni di novembre prossimo) e presidente del circolo tennis Gioia 1974.

Tanti si apprestano a praticare questo sport bello, ma non semplice. Anche per tale ragione, c'è una cospicua percentuale che sta virando sul padel. La disciplina di derivazione tennistica sta avendo un successo enorme. Nel 2022, addirittura, vista la sua crescente popolarità, la federazione tennis ha cambiato nome in Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp).

Lo sport si pratica a coppie, con racchette apposite e pallina, in un campo 20 x 10 metri delimitato da pareti di vetro che fanno parte dell'area di gioco.

«Il suo sviluppo vertiginoso è dovuto al fatto che è più facile rispetto al tennis, molto più tecnico. Anche da principianti ci si diverte subito - spiega Rocco Tilotta - . Il successo che ha avuto in Spagna 10 anni fa lo sta riscuotendo ora qui da noi. In Calabria qualche tempo fa c'erano pochi campi. Adesso, invece, la situazione è diversa. Nella zona di Cosenza sono sorte circa 30 strutture, i campi si sono moltiplicati in provincia di Reggio Calabria e ovunque in regione. A Gioia Tauro ci sono 5 campi di cui 1 coperto, 3 a Taurianova, 3 a Cittanova e via discorrendo».

In Calabria ci sono più di 100 circoli tra tennis e padel. Il movimento è in continua crescita. A livello nazionale, dopo il Calcio, la federazione sportiva con maggior numero di tesserati è proprio quella di Tennis e Padel. Con l'avvento della bella stagione i tornei entreranno nel vivo e gli appassionati avranno sempre più modo di dedicarsi a questi sport.

«Stanno iniziando i campionati a squadre, domenica inizierà il torneo di Serie C maschile - dichiara Tilotta -. Negli ultimi 2 anni questa competizione è stata vinta dal Circolo Tennis Gioia 1974, che ha primeggiato anche nel 2012, e nel 2013 a livello femminile».

Fiore all’occhiello del Ct Gioia 1974 è l’organizzazione nel mese di agosto del più prestigioso torneo Open della Calabria, il “Memorial Raffaele Sciarrone”. Giunto alla sua ventinovesima edizione, vi partecipano atleti di di livello internazionale che si contendono un ricco montepremi.

A Gioia Tauro un altro punto di riferimento è il Circolo tennis Marines. Il centro sportivo, gestito dal maestro Salvatore Caroleo, ospita campi da tennis e padel, ad agosto organizza un importante torneo di terza categoria “Memorial Giuseppe Speranza” e durante l’anno, inoltre, indice corsi per i più piccoli e collabora con le scuole attraverso il progetto “Racchetta di classe”.

In Calabria il movimento tennistico negli anni ha prodotto atleti di buon livello, nell’ultimo periodo stanno emergendo tanti ragazzi under 10 e 12, che sono tra i più forti a livello nazionale, piazzati nelle prime 10 posizioni in classifica. Si spera che tra loro possa crescere il Sinner del futuro.