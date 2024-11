Nelle prossime ore l’Hinterreggio potrebbe cambiare società. Voci vicine al club dello Stretto parlano di un passaggio di consegne già fatto tra il presidente Pellicanò e Pino Benedetto ex patron della Reggina. Probabile un coinvolgimento dell’ex Ds della Vibonese, Massimo Mariotto e Nevio Orlandi

REGGIO CALABRIA - La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa. L’Hinterreggio è pronto a recidere il filo con il suo passato recente per allacciarsi ad un corso nuovo di zecca. Nelle ultime ore, infatti, si starebbe concretizzando il passaggio di consegne, in verità già nell'aria da diverso tempo, tra il presidente biancoazzurro Franco Pellicanò e Pino Benedetto in passato patron della Reggina. Benedetto andrebbe a rilevare il titolo sportivo di serie D e la gestione dell’Hinterreggio village, vero e proprio fiore all’occhiello della società reggina sotto il profilo dell’impiantistica sportiva. Un cambio di società che andrebbe a concretizzarsi anche in caso di conferma dell’interdittiva antimafia piombata sul club biancoazzurro nel corso dell’ultima stagione. In merito il Tar dovrebbe pronunciarsi dopodomani stabilendo se sospendere il provvedimento o dare ragione alla prefettura di Reggio ratificando la misura che costringerebbe ad un’altra annata di sacrificio alla società di viale Messina. Qualora tutto dovesse concretizzarsi, pronto anche il piano tecnico di Pino Bendetto, che potrebbe coinvolgere l’ex diesse della Vibonese massimo Mariotto a cui andrebbe la poltrona di direttore sportivo e Nevio Orlandi nel ruolo di allenatore.