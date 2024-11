Mercoledì 10 agosto, alle ore 20.30, verrà presentato il nuovo Cosenza per la prossima stagione. L’evento si terrà molto probabilmente a Piazza dei Bruzi. A condurre la serata ci sarà Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista di Sky, figlio dell’indimenticabile allenatore Gianni, tornerà per la prima volta a Cosenza dopo la scomparsa del papà. Ad annunciarlo un suo messaggio video pubblicato sui social del Cosenza.

I tifosi sperano che sul palco salga anche qualche calciatore nuovo. Come noto, i rossoblù ne cercano almeno cinque per poter completare l’organico. Dionigi ha chiesto due terzini sinistri (si valuta tra gli altri anche Lunetta dell’Atalanta), due centrocampisti (stallo per Cavion, per Brescianini il calciatore deve trovare quadra col Milan) ed un vice Brignola. Almeno sei, invece, gli esuberi da piazzare.

Ultime notizie sul match di Coppa Italia contro il Bologna

Per Bologna, invece, Dionigi confermerà il 4-3-3 o 4-2-3-1 visto nelle prime amichevoli. Davanti a Matosevic, dovrebbero trovare spazio Rispoli a destra, Vaisanen e Rigione in mezzo. Dubbi sull’out mancino, dove alla fine potrebbe giocare il nuovo acquisto Martino, che già con il Foggia si è adattato in quel ruolo. In mezzo al campo sicuro Florenzi, con libertà di inserimento sulla trequarti. Voca, Vallocchia e Kongolo si giocano le altre due maglie. In avanti D'Urso e Brignola a coadiuvare capitan Larrivey.