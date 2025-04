Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha riportato il Padova in Serie B, al termine di una lunga e sofferta cavalcata. Originario di Cosenza, Mirabelli era stato dg dei rossoblù ai tempi di Mimmo Toscano in panchina, e ora firma un altro traguardo importante nella sua carriera.

Cavalcata trionfale per il Padova di Massimiliano Mirabelli

Chiamato due anni e mezzo fa alla guida del club veneto, il ds ha avviato un percorso di risanamento dei conti, superando una prima stagione complicata e gettando le basi per un progetto ambizioso. Dopo un serrato testa a testa col Vicenza, il Padova ha staccato il pass per la cadetteria grazie allo 0-0 sul campo del Lumezzane, risultato sufficiente per far partire la festa davanti a tremila tifosi biancorossi in trasferta.

Vinta la scommessa Andreoletti

Una promozione costruita anche grazie a una scelta coraggiosa: affidare la panchina a Matteo Andreoletti, il secondo tecnico più giovane della Lega Pro. Una scommessa vinta, che rievoca la decisione presa anni fa a Cosenza quando puntò sull’allora emergente Toscano.

La parentesi Milan

Dopo la sfortunata parentesi al Milan sotto la proprietà cinese, Mirabelli torna dunque nel calcio che conta. Nonostante le ombre su quell’esperienza, va ricordato che fu lui a blindare Donnarumma e a portare in rossonero Calhanoglu e Kessié, operazioni che avrebbero poi lasciato il segno. Ora per “Big Max” si aprono nuovi scenari in Serie B, con un Padova pronto a ritrovare stabilità e ambizioni.