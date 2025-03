Inaugurata a Rende la nuova casa della Pirossigeno Cosenza. Un progetto ambizioso per il futuro dello sport indoor, mentre la squadra si prepara alla sfida salvezza contro il Benevento: «Speravo in una classifica più tranquilla, ma vogliamo fortemente mantenere la categoria»

La Pirossigeno Cosenza ha finalmente una nuova casa. È stato infatti inaugurato nella storica sede del Palazzetto dello Sport di Rende il PalaPirossigeno. Una splendida cerimonia, a cui hanno partecipato le autorità civili e religiose oltre agli Ambassador dei progetti portati avanti dalla società, e impreziosita dalle esibizioni sportive dei giovani lupacchiotti rossoblù. Un momento simbolico che segna un passo importante non solo per la squadra, ma per tutto il movimento sportivo del territorio.

Si tratta di un investimento di grande rilievo, all’altezza delle ambizioni della società. Il vicepresidente Gaetano Piro ha sottolineato l’importanza di questo progetto: «È un’iniziativa ambiziosa che siamo orgogliosi di presentare. L’entusiasmo di oggi deve accompagnarci anche in futuro, con l’obiettivo di far crescere la pratica degli sport indoor a Cosenza e dintorni. Il nostro intento è coinvolgere il territorio e avvicinare tanti giovani al nostro sport».

Il claim scelto per questa giornata, “Futuro in gioco – Una storia da scrivere insieme”, richiama il concetto di aggregazione. «Questo palazzetto vuole essere la casa dello sport, un luogo inclusivo che contribuisca a contrastare fenomeni come la ludopatia e l’isolamento sociale. Il nostro obiettivo è creare un progetto a 360°, capace di coinvolgere non solo le imprese locali, ma anche famiglie e giovani» ha aggiunto Piro.

Dopo i festeggiamenti, è tempo di tornare in campo. Al PalaCosentia, la Pirossigeno Cosenza affronterà il Benevento in una sfida cruciale per la salvezza. Per gli ospiti si tratta di un’ultima occasione per rimanere in corsa, mentre i lupi del futsal puntano a confermare i progressi fatti. «Non sarà un match semplice: il Benevento ha ancora speranze di salvarsi e avrei preferito una classifica più tranquilla a questo punto della stagione. Tuttavia, vogliamo restare in Serie A e scenderemo in campo con la giusta determinazione, cercando di replicare l’aggressività mostrata contro la Feldi Eboli» ha concluso Piro.