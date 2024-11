Appuntamento alle 22.30 con la 25esima puntata del format ideato e condotto da Roberto Saverino. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky

Serafino Iannì, il portiere che ha parato più rigori nel campionato di Serie D sarà fra gli ospiti della nuova puntata di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Assieme a Roberto Saverino ci sarà anche il tecnico Raffaele Pellicanò, attento conoscitore della materia, per affrontare varie tematiche, nel passare in rassegna i principali tornei calabresi, che stanno entrando nella fase finale.

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.