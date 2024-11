Prima gioia per l'attaccante della formazione tirrenica: «Voglio contribuire all'obiettivo della società. Salvezza? Anche qualcosa in più»

Una settimana che ha portato ulteriori conferme in casa Praia Tortora, con il club tirrenico protagonista sicuramente di una prima metà di stagione da sogno. Dopo la vittoria di mercoledì in Coppa Italia Dilettanti, che ha permesso alla formazione di Aita di staccare il pass per le semifinali, batte il Rende per 3-2 nel decimo turno del campionato di Eccellenza e si conferma seconda in classifica (in concomitanza con la Reggioravagnese) e a meno due dalla capolista Vigor Lamezia, inserendosi come principale antagonista della vetta.

Partita vivace e pimpante e che vede il club praiese passare in vantaggio con Rivadero ma Gigliotti prima e Chiappetta poi ribaltano tutto in favore del Rende. Il gol di Poltero, agli sgoccioli dell'intervallo, rimette tutto in equilibrio. Nella ripresa ancora Rivadero, con una doppietta, fissa il punteggio sul 3-2 e regala tre punti pesantissimi ai suoi.

Prima gioia per Poltero

Tra i protagonisti del match, come accennato, è stato Poltero che analizza così il match, intervistato ai microfoni ufficiali del club: «Sapevamo di affrontare una squadra che aveva fame di punti per la classifica che ha e che è venuti qui per giocare a viso aperto e, per lunghi tratti, ci ha messo in difficoltà. Siamo andati sotto e il mio gol ha permesso di pareggiare prima dell'intervallo ma, nel complesso, abbiamo fatto una grande prova mettendo sul piatto carattere e trovando poi il gol-vittoria».

E ancora: «Io mi sento bene e ho retto tutto il primo tempo. Sto lavorando bene e voglio contribuire a raggiungere l'obiettivo della società che sulla carta è quello della salvezza, ma puntiamo a qualcosa in più».