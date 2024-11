Nel giorno della presentazione di Lamberto Zauli come nuovo allenatore rossoblù, sono intervenuti in conferenza stampa anche il numero uno della società pitagorica e il figlio Raffaele

Questa mattina all'interno della sala stampa dello stadio Ezio Scida è stato presentato ai giornalisti e ai tifosi il nuovo allenatore del Crotone Lamberto Zauli. A fare gli onori di casa il presidente della società pitagorica Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna: «Innanzitutto volevo ringraziare Franco Lerda per il lavoro che ha svolto - ha detto il presidente Vrenna -. Lascia la squadra al secondo posto con 60 punti ed era doveroso da parte mia un ringraziamento ed un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. In questo momento era doveroso da parte nostra dare un segnale alla città , ai tifosi e alla squadra perché ultimamente i risultati non erano dalla nostra parte ma riteniamo di non aver sbagliato nulla soprattutto sotto l’aspetto tecnico. Si rimarcano sempre le due retrocessioni ma quest’anno siamo ripartiti con una nuova struttura pertanto pregherei tutti di abbandonare il passato è pensare al futuro».

Successivamente ha preso la parola il Dg Raffaele Vrenna:«Volevo anch’io ringraziare mister Lerda che ha avuto un’ottima parentesi - ha detto -, purtroppo in questo momento delicato la squadra forse aveva bisogno di qualche stimolo in più. Penso che abbiamo fatto una scelta ponderata in questo momento».