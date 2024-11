Il 24enne è pronto per la battaglia: «Mi sono allenato bene e ho fatto tanti sacrifici. Io ci sono. Spero che con me ci sia tutta la Calabria».

È arrivato il momento! Oggi, 30 aprile, la grande sfida del pugile crotonese Fabrizio Ruggiero. Fabrizio (Team Multi Fight Petrosyan) affronterà il fighter materano Antonio Gravela (SSD Dynamic Center Italia) nel titolo Italiano Wako Pro categoria 62 kg.

L'evento sarà trasmetto in diretta PPV dai siti: Eleven sports e LiveNow Italia a partire dalle ore 18:00.Tanti tifosi e amici di Fabrizio che da Crotone stanno raggiungendo Milano.

Il giovane atleta crotonese ha 24 anni e sin da piccolo aveva in mente di fare il pugile. Ora da alcuni mesi si è duramente preparato per l’evento del 30 aprile: «Sono sicuro di essere ben allenato, ho fatto tanti sacrifici. Ma ce la farò. So che sarà una gran bella battaglia. Dura, decisa e determinante. Io ci sono. Spero che con me ci sia tutta la Calabria».