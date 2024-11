Male le calabresi: perdono Cosenza e Reggina, mentre il Crotone pareggia in casa. Sempre più primo in vetta il Pisa

Continua a volare, in vetta alla classifica della Serie BKT, il Pisa. La squadra di Luca D’Angelo batte 2-0 la Reggina, salendo a quota 19. Un gradino più giù, sale al secondo posto la Cremonese, vincente sulla Ternana. Bel tris anche per il Lecce, che sbatte a terra il Monza con un netto 3-0.

In coda, risalgono Alessandria e Vicenza: primi successi in campionato per entrambe, rispettivamente su Cosenza e Pordenone. Il Crotone, unica delle calabresi a far punti, si fa raggiungere dall’Ascoli al 94esimo.

Serie BKT, i risultati della 6^ giornata

Lecce-Monza 3-0 (46’ Strefezza, 55’ Di Mariano, 70’ Coda)

Alessandria-Cosenza 1-0 (78’ Di Gennaro)

Cremonese-Ternana 2-0 (44’ Zanimacchia, 73’ Di Carmine)

Crotone-Ascoli 2-2 (9’ Canestrelli, 20’ Canestrelli, 26’ Dionisi, 94’ Bidaoui)

Frosinone-Cittadella 0-1 (54’ Okwonkwo)

Pisa-Reggina 2-0 (6’ autogol Cionek, 67’ rig. Lucca)

Spal-Parma (27’ Tutino, 68’ Vazquez, 82’ Viviani, 91’ Colombo)

Brescia-Como 2-4 (14’ Cerri, 45’ Palacio, 47’ La Gumina, 84’ Bajic, 89’ Bellomo, 94’ rig. Gliozzi)

Pordenone-Vicenza 2-4 (30’ Longo, 43’ Di Pardo, 45’ Camporese, 55’ Cambiaghi, 82’ Meggiorini, 93’ Taugourdeau)

Benevento-Perugia 0-0

Classifica

Pisa 19, Cremonese 15, Brescia e Lecce 14, Ascoli 13, Benevento e Cittadella 12, Frosinone, Perugia, Reggina, Cosenza 10, Parma e Monza 9, SPAL 8, Ternana 7, Como 6, Crotone e Alessandria 4, Vicenza 3, Pordenone 1.

Classifica marcatori

6 reti: Lucca (Pisa)

5 reti: Dionisi (Ascoli), Mulattieri (Crotone), Corazza (Alessandria) e Okwonkwo (Cittadella)

4 reti: Lapadula (Benevento), Coda (Lecce), Di Mariano (Lecce) e Colombo (SPAL)

3 reti: Gori (Cosenza), Galabinov (Reggina), Moreo (Brescia), Bajic (Brescia), Viviani (SPAL), Cerri (Como)

Prossimo turno: giornata 8 (16/10/2021)

Sabato ore 14:00

Ascoli-Lecce

Crotone-Pisa

Vicenza-Reggina

Pordenone-Ternana

Sabato ore 16:15

Perugia-Brescia

Cosenza-Frosinone

Sabato ore 18:30

Como-Alessandria

Domenica ore 14:00

Cremonese-Benevento

Domenica ore 16:15

Parma-Monza

Domenica ore 20:30

Cittadella-SPAL