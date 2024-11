Reggina e Cosenza hanno 10 punti a testa e si posizionano la prima all'ottavo e la seconda al nono posto, non bene il Crotone. Pareggio in trasferta per la capolista Pisa contro il Parma

Nel segno del derby. La giornata numero 6 del campionato di Serie BKT viene caratterizzata dalla sfida tutta calabrese dello stadio San Vito-Gigi Marulla, fra Cosenza e Crotone. A deciderla un meraviglioso arcobaleno su punizione di Carraro, con i silani che salgono a quota 10, agganciando la Reggina e la zona playoff. Gli amaranto, infatti, fanno soltanto 0-0 contro il Frosinone.

Continua la marcia del Pisa che, però, non sbanca il Tardini di Parma: a Lucca risponde l’ex amaranto Delprato, toscani comunque primi in classifica. Belle vittorie in trasferta, invece, per Lecce (1-2 a Cittadella) e Brescia (2-3 in rimonta ad Ascoli). Sempre più nera, sul fondo della classifica, la crisi del Vicenza, sconfitto dalla Cremonese nonostante l’arrivo di Brocchi, e sempre più fanalino di coda in solitaria.

Serie B, i risultati della sesta giornata

Ascoli-Brescia 2-3 (17’ Dionisi, 23’ Felicioli, 44’ Cistana, 60’ Chancellor, 73’ Pajac)

Cittadella-Lecce 1-2 (10’ Coda, 45+2’ Okwonkwo, 77’ Di Mariano)

Como-Benevento 1-1 (34’ rig. Cerri, 40’ Lapadula)

Monza-Pordenone 3-1 (5’ Tsadjout, 13’ Machin, 72’ Sampirisi, 90’ Vignato)

Reggina-Frosinone 0-0

Cosenza-Crotone 1-0 (78’ Carraro)

Perugia-Alessandria 1-1 (14’ De Luca, 17’ Prestia)

Parma-Pisa 1-1 (13’ Lucca, 54’ Delprato)

Vicenza-Cremonese 0-1 (44’ rig. Ciofani)

Ternana-SPAL 1-0 (26’ Martella)

Classifica di Serie B

Pisa 16, Brescia 14, Ascoli e Cremonese 12, Benevento e Lecce 11, Frosinone, Reggina e Cosenza 10, Perugia, Monza e Cittadella 9, Parma 8, SPAL e Ternana 7, Como e Crotone 3, Pordenone e Alessandria 1, Vicenza 0.

Classifica marcatori Serie B

5 reti: Lucca (Pisa), Mulattieri (Crotone) e Corazza (Alessandria)

4 reti: Dionisi (Ascoli), Lapadula (Benevento) e Okwonkwo (Cittadella)

3 reti: Coda (Lecce), Di Mariano (Lecce), Gori (Cosenza), Galabinov (Reggina), Moreo (Brescia) e Colombo (SPAL)

Prossimo turno di Serie B: giornata 7 (2/10/2021)

Lecce-Monza (venerdì 1 ottobre, ore 20:30)

Alessandria-Cosenza

Cremonese-Ternana

Crotone-Ascoli

Frosinone-Cittadella

Pisa-Reggina

Spal-Parma

Brescia-Como (domenica ore 14:00)

Pordenone-Vicenza (domenica ore 16:15)

Benevento-Perugia (domenica ore 20:30)