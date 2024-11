Il tecnico biancorosso commenta la sconfitta per 3-2 in casa della formazione tirrenica seconda in classifica: «Siamo giovani, ma non possiamo commettere l'ennesima ingenuità di restare con un uomo in meno»

Per prestazione, probabilmente, è stato il miglior Rende in stagione visto finora. La formazione biancorossa infatti, nella decima giornata del campionato di Eccellenza, torna con un pugno di mosche dalla trasferta di Praia contro il Praia Tortora ma ha sfiorato l'impresa andando vicino all'intera posta in palio. Vantaggio locale con Rivadero ma la formazione di mister Spinelli ha mostrato carattere pareggiando prima con Gigliotti su calcio di rigore e poi ribaltando il punteggio con Chiappetta. Agli sgoccioli del primo tempo, però, Poltero riporta i padroni di casa in parità. Nella ripresa ancora Rivadero, con la doppietta personale, regala tre punti pesanti ai suoi. Il Rende rimane penultimo in classifica a quota 2 punti ma, sul piano del gioco, i progressi ci sono.

Spinelli soddisfatto per la prestazione

Nel post gara, ai microfoni del club locale, è intervenuto mister Andrea Spinelli che ha analizzato la gara: «Sicuramente abbiamo fatto una buona gara e una grande prestazione, soprattutto in virtù del valore dell'avversario che avevamo di fronte. Eravamo andati in svantaggio e poi siamo stati bravi a recuperarla con Gigliottti e poi a passare in vantaggio con Chiappetta. In seguito, a causa dell'ennesimo svarione difensivo, abbiamo subito il pari altrimenti la gara potevamo giocarla in maniera diversa. Nella ripresa siamo entrati in campo più vogliosi di fare qualcosa e, onestamente, non penso che il Rende meriti la classifica che ha. Dispiace essere rimasti per l'ennesima volta in dieci per un'ingenuità e questo fa capire che ci sono problemi e bisogna correre ai ripari perché altrimenti si fa fatica».

E ancora: «Inoltre sappiamo che abbiamo dei difetti e dobbiamo alzare la soglia dell'attenzione in determinati momenti della gara. Siamo una squadra estremamente giovane ma non possiamo commettere l'errore di rimanere con un uomo in meno. Oggi mi accontento della prestazione, ma dispiace per il risultato».