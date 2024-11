Un'opoera futuristica. Il nuovo “Marco Lorenzon”, che riqualificherà gli spazi occupati dalla vecchia struttura, sarà un’opera innovativa e moderna che rispetterà tutti gli standard di sicurezza e comfort legati non solo alla fruizione di manifestazioni sportive. Infatti la nuova struttura prevede la presenza di locali come gli sky box che daranno la possibilità di vivere un’esperienza innovativa dell’evento, non mancheranno spazi commerciali quelli dedicati al sociale e al divertimento per i più piccoli.

Progetto condiviso con le istituzioni

Con i suoi 8mila posti, tutti a sedere, l’opera è ormai una realtà concreta nata dalla sinergia, sempre più collaudata, tra il presidente Fabio Coscarella e il sindaco di Rende Marcello Manna che hanno creduto e voluto mettere in piedi un progetto che guarda al futuro senza però dimenticare il radicamento con il territorio.

Il progetto definitivo del nuovo stadio piace anche al presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, da tempo convinto sostenitore dell’ideale caratterizzante il Rende Calcio con una serie di protocolli d’intesa che hanno dato la possibilità a tanti ragazzi, anche della provincia, di poter far parte della famiglia “Casa Rende”. A lui il presidente Fabio Coscarella ha illustrato i tratti distintivi di un’opera futuristica che ha come ulteriore obiettivo quella di includere tutte le realtà operanti sul territorio, in primis l’Unical, con la quale già da anni sono attivi diversi accordi legati allo sviluppo dello sport e dello studio.

Le parole di Iacucci e Coscarella

«Da sempre la Provincia di Cosenza è vicina al mondo dello sport finalizzato anche all’aggregazione sociale. La sinergia pubblico-privato che porta alla riqualificazione della struttura del “Marco Lorenzon” – ha dichiarato soddisfatto Iacucci - è per il territorio una notizia di notevole importanza. La Provincia di Cosenza, da sempre sensibile a questo tipo di iniziative, già da tempo ha avuto modo di stare vicino al Rende Calcio e questo sostegno non lo farà mancare nemmeno in futuro».

Particolarmente soddisfatto per la stima e la vicinanza espressa il presidente Fabio Coscarella: «La vicinanza della Provincia di Cosenza e del presidente Iacucci oltre che onorarci ci da ancora più forza e consapevolezza nel portare avanti un progetto che regalerà alla città di Rende e alla Provincia di Cosenza un centro di aggregazione in cui i valori dello sport, quello sano, saranno i tratti dominanti».