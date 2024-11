Slittano di qualche giorno le decisioni della Commissione di vigilanza. Sono sempre una decina i club a rischio bocciatura. Bloccato il mercato dei rossoblù.

VIBO VALENTIA - La Vibonese attende i provvedimenti della Covisod per sbloccare il mercato in entrata. L’operazione Piemontese è virtualmente chiusa, altre sono in dirittura d’arrivo, ma condizionate dal campionato che i rossoblù giocheranno nella prossima stagione. Serie D o Eccellenza? Questo il dilemma che si spera di risolvere entro fine mese. C’è ottimismo, ma a complicare i piani si è messo il rinvio delle decisioni della Commissione di vigilanza. Sarebbero una decina i club bocciati per inadempienze varie. Tutto è pero ufficioso. Di ufficiale c’è poco o nulla. Solo un’ulteriore proroga. Le società che non hanno ottenuto il via libera della Covisod avranno infatti tempo fino a giovedì per presentare i ricorsi per l’iscrizione in Serie D. Il termine ultimo è slittato di qualche giorno per problemi di comunicazione.