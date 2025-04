Sconfitta indolore per il Sambiase che, in occasione della trentunesima giornata del campionato di Serie D (girone I), cade per 2-1 sul campo dell'Acireale ma in compenso ottiene la matematica certezza dei play off. Eppure la gara in terra siciliana sembrava essersi messa in una situazione favorevole con il gol di Umbaca dopo soli quattro minuti, grazie a un chirurgico calcio di punizione. Il pareggio locale arriva al ventesimo con Rodio che approfitta di una non precisa uscita di Grisendi. A dieci minuti dal termine l'Acireale la ribalta grazie a un colpo di testa di Petta.

Play off matematici

Una sconfitta che non pregiudica nulla, e questo concetto mister Claudio Morelli lo evidenzia nella conferenza stampa post partita: «Parliamo di una sconfitta, certo, ma parliamo anche di matematica certezza dei play off. Venivamo da un'altra sconfitta, ma anche in questo caso la prestazione è stata buona e adesso voglio che la squadra si concentri esclusivamente su questa parte finale di stagione, e già giovedì giocheremo la nostra ultima partita casalinga della stagione e vogliamo onorarla al meglio».

Chiudere al meglio

Insomma, lo stesso Morelli esorcizza ogni tipo di malcontento, soprattutto se si guarda l'intera annata: «Adesso prepareremo i play off cercando di onorarli, a prescindere dalla loro valenza, perché voglio che questa stagione venga rimarcata e non è stata mai scontata, come non era scontato questo quarto posto. Qui si parla di gente delusa del finale di stagione, ma il calcio è fatto di tante sfumature e la squadra, anche perdendo, non si è mai irata indietro». Adesso il turno infrasettimanale prima di Pasqua, contro il Licata: «So che sarà una giornata dove molti lavoreranno, ma invito ugualmente i tifosi a venire a festeggiare con noi questa entrata nei play off e cercheremo di chiudere la stagione con una vittoria. Abbiamo affrontato uno dei campionati più duri degli ultimi anni, e questo deve essere motivo di orgoglio».