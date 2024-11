L’attesa per la Serie D prosegue, anche se con 6 punti di vantaggio a tre turni dalla fine, praticamente ci siamo quasi. Intanto il Sambiase continua a far parlare di sé e non solo per il fatto di avere la migliore difesa d’Italia. Proprio per via di un assetto difensivo impermeabile, tanto da arrivare a 20 risultati utili consecutivi, la formazione di Claudio Morelli è già entrata nella storia ultratrentennale del campionato di Eccellenza. Quella odierna in casa del ReggioRavagnese (0-0 il risultato finale) è stata la decima partita consecutiva senza subire reti. L’ultimo gol il Sambiase lo ha incassato, fra l’altro su rigore, lo scorso 14 gennaio: quindi quasi tre mesi senza reti al passivo. In termini numerici il Sambiase non subisce gol da 910 minuti.

Ciò significa che la squadra del patron Angelo Folino ha stabilito il nuovo primato di imbattibilità del torneo di Eccellenza, superando il record che apparteneva al Locri e che era stato ottenuto nella stagione 2017/18. In quella circostanza il portiere amaranto Giorgio Galluzzo rimase imbattuto per 901 minuti, superando a sua volta il precedente primato, appartenuto a Guglielmo Telli (795 minuti). Una bella soddisfazione per tutto l’ambiente giallorosso e in particolare per il preparatore dei portieri Gianluca Caravella. Dopodiché è chiaro che un simile primato appartiene al reparto arretrato, che può contare su elementi del calibro di Strumbo e Colombatti, ma anche all’intera squadra, ben costruita in estate dai direttori Mazzei e Porpora, capace in campo di avere un assetto compatto. Per Claudio Morelli un altro momento di vanto e di orgoglio: l’organico è forte ma in campo sa bene cosa fare.

Stabilito il primato di squadra con 910 minuti, adesso il Sambiase deve aiutare Alessio Giuliani a stabilire il record singolo, perché nel turno precedente fra i pali ha giocato l’altro portiere Martino. Giuliani è imbattuto da 820 minuti. Gliene mancano 82 per scavalcare Galluzzo e conseguire così il record individuale di imbattibilità del campionato di Eccellenza calabrese.