Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone I.

Tra le calabresi il Sambiase continua a fare bene: i giallorossi di mister Claudio Morelli vincono 2-1 contro il Paternò e conquistano altri 3 punti che gli consentono di stazionare insieme alla Scafatese al secondo posto in classifica a quota 32.

Sorride anche il Locri: la squadra del neo tecnico Zito vince 2-0 al “Macrì” contro i siciliani dell’Enna. Domenica da dimenticare, invece per la Vibonese, sconfitta per 2-0 tra le mura amiche contro la capolista Siracusa. Non ha invece giocato la Reggina, la sfida in casa del Castrumfavare era infatti stata rinviata nei giorni scorsi per motivi logistici. Ecco i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma per il prossimo 22 dicembre.

I risultati del 16esimo turno

Castrum Favara-Reggina (rinviata)

Pompei-Licata 1-1

Locri-Enna 2-0

Nissa-Akragas 1-0

Igea Virtus-Ragusa 2-3

Sambiase-Paternò 2-1

Sancataldese-Acireale 3-2

Scafatese-Sant’Agata 3-1

Vibonese-Siracusa 0-1

La classifica

Siracusa 36

Scafatese 32

Sambiase 32

Reggina 29*

Vibonese 29

Paternò 23

Nissa 21

Igea Virtus 20

Locri 20

Sancataldese 20

Enna 20

Castrum Favara 19*

Ragusa 18

Pompei 17

Sant’Agata 14

Acireale 14

Licata 13

Akragas 10

* una partita in meno

Il prossimo turno

Akragas-Sambiase

Acireale-Locri

Città di S-Agata-Castrumfavara

Enna-Pompei

Licata-Nissa

Paternò-Vibonese

Ragusa-Scafatese

Reggina-Sancataldese

Siracusa-Nuova Igea Virtus