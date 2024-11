L'esperto allenatore dovrà cercare di compiere una vera e propria impresa sportiva, con la squadra rossoblù che attualmente occupa la penultima posizione in classifica e domenica sarà impegnata in casa del forte Sersale

Dopo l'esonero di Claudio Tuoto dalla panchina del San Fili, la società cosentina ha deciso di ripartire, a sei giornate dal termine del campionato di Promozione, dall'esperto Franco Germano.

La scelta del cambio di tecnico è arrivata con la squadra rossoblù che occupa la penultima posizione in classifica a quota 13 punti, in ritardo di 6 lunghezze dal terzultimo posto (Mangone 19) e con un distacco - che ad oggi significherebbe retrocessione diretta - di 11 punti dalla quintultima posizione occupata dalla Juvenila Roseto (24). Il battesimo di Germano sulla panchina del San Fili avverrà domenica 10 marzo con i lupi della Crocetta impegnati nella difficile trasferta di Sersale. I giallorossi catanzaresi, infatti, sono tra le formazioni più in forma dell'intero girone A e sono impegnati nella corsa per un posto play off.

Il comunicato del San Fili

La Società del San Fili 1926 comunica che ha esonerato dall'incarico di tecnico della squadra il mister Claudio Tuoto, decisione sofferta ma necessaria al fine di dare una scossa al gruppo che viste le ultime prestazioni e risultati stava vivendo un periodo di rassegnazione , grazie a mister Tuoto per la professionalità e l'impegno profuso in questi 4mesi vissuti con noi, il nuovo incarico di guida tecnica è stato affidato a mister Franco Germano, tecnico esperto e capace, noi crediamo nei miracoli e lotteremo fino alla fine per raggiugere l'obbiettivo, benvenuto in rossoblù mister Germano