Il San Luca inaugura con una sconfitta la propria stagione. Il club giallorosso, infatti, cade all'esordio e davanti i propri tifosi contro la Paolana, quest'ultima vittoriosa per 0-1 grazie al gol decisivo di Stefano. Sicuramente nessun allarmismo, anche perché il campionato è ancora all'inizio e, nel complesso, non è stato un brutto San Luca quello visto allo stadio Corrado Alvaro.

Mister Lanzaro: «A tratti superiori, abbiamo sprecato troppo»

Sul match, è tornato mister Maurizio Lanzaro, parlando del KO inaugurale, ma senza alcuna enfasi: «È stata una buona partita da parte della mia squadra, abbiamo costruito tante occasioni da gol però ma non siamo stati bravi a concretizzarle, vuoi per demerito nostro vuoi per merito del portiere della Paolana, al quale porgo i miei complimenti perché ha fatto veramente la differenza».

E ancora: «Abbiamo affrontato una squadra sicuramente molto esperta e ben organizzata, che conosce bene la categoria, visti gli elementi che ha in rosa e con calciatori che hanno giocato anche in categorie superiori, però i miei ragazzi per larghi tratti della partita sono stati superiori ed è un peccato che non siamo riusciti a portare minimo un punto alla nostra classifica che credo avremmo meritato».

Per i giallorossi domenica, in occasione della seconda giornata del massimo campionato regionale, saranno chiamati alla prima trasferta stagionale in casa della ReggioRavagnese. Il San Luca andrà alla ricerca della prima vittoria, i ragazzi di mister Misiti vorrebbero bissare il successo d'esordio nella tana del Cittanova.