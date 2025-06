Dopo la riunione fatta nei giorni scorsi e che ha visto la riconferma di Giuseppe Schipani alla carica di presidente, il Sersale può dare avvio al suo calciomercato estivo per cercare di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Promozione A, con l'intento di sgomitare per i vertici e ritornare nel massimo campionato regionale.

Suggestione Gaspar

Fatto questo primo step, dunque, la dirigenza giallorossa può pianificare il mercato che sarà sicuramente di grande rilievo. Spunta infatti subito un grande nome per rinforzare l'organico, peraltro una vecchia conoscenza. Il Sersale infatti sembra aver messo gli occhi su Jordan Gaspar, quest'ultimo tra i principali protagonisti dell'ultimo campionato dal momento che si è portato a casa il titolo di capocannoniere. L'attaccante è stato infatti in forza al Mesoraca, contribuendo in maniera determinante alla causa amaranto, con il secondo posto a un solo punto dalla vetta. Formatosi nella Sera A ecuadoriana, il suo curriculum vanta esperienze di prestigio: ha giocato con l'F.C. Messina in Serie D, con la seconda squadra del Real Madrid e con l’Alicante in Spagna. Senza dimenticare che nel 2017, nell'Under del Real Madrid, il fantasista è stato allenato da Zinedine Zidane. Come accennato, sarebbe un ritorno per Gaspar, avendo indossato la magia giallorossa nella stagione 2023/24. L'interesse da parte del club c'è, molto dipenderà dai prossimi giorni e dalla volontà del giocatore.