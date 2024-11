VIDEO | Dopo il ko in casa dell'Altomonte il direttore generale dei catanzaresi ha voluto mettere in guardia la sua squadra: «In questa categoria c'è bisogno della giusta cattiveria sportiva»

Dopo aver iniziato il campionato con il successo per 3-2 sul VE Rende, per il Sersale è arrivata una battuta d'arresto nella seconda giornata del torneo. Gli uomini di mister Gabriele hanno infatti conosciuto la sconfitta in casa dell'Altomonte. Uno scontro diretto, tra due delle formazioni candidate alla vittoria del girone A di Promozione, che si è chiuso con un secco 3-0 a favore della formazione cosentina.

«Una partita da cancellare - ha detto ai microfoni di LaC News24 il direttore generale del Sersale Ettore Gallo -. Sicuramente durante le prossime gare dobbiamo avere un atteggiamento e un approccio diverso, perché in questa categoria non bastano solo i nomi ma c'è bisogno della giusta cattiveria sportiva». Di seguito il resto dell'intervista realizzata al direttore generale del Sersale dopo la gara contro l'Altomonte.

Le dichiarazioni di Ettore Gallo