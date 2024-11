Dopo le anticipazioni del sindaco Mario Occhiuto, adesso arriva anche la conferma ufficiale: Cosenza ospiterà i sorteggi del calendario di serie B. Gli emissari della Lega, in città nei giorni scorsi, hanno individuato il Teatro Rendano, nel cuore del centro storico, come sede ideale della manifestazione in programma per martedì 31 luglio a partire dalle ore 19. In un primo tempo si era pensato al Museo Multimediale di Piazza Bilotti, ma la prestigiosa struttura di Piazza XV Marzo è stata ritenuta più idonea. L’Amministrazione di Palazzo dei Bruzi si farà carico di tutti gli aspetti organizzativi e degli oneri relativi alla buona riuscita dell’evento.

Decisione unanime

Cosenza è stata scelta all’unanimità dai presidenti della cadetteria. La soddisfazione del presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio: «È un onore e un privilegio ospitare l’avvio della stagione del campionato di Serie B. Rappresentiamo un punto di eccellenza di tutto il panorama calcistico della cadetteria e del sud. Ospitare ad inizio stagione tutta la B sarà per noi un motivo in più per proseguire nel nostro percorso di crescita». Anche il presidente della Lega di B, Mauro Balata, si è detto felice di questa decisione: «E’ una location di grande prestigio e una città che ha accolto con grande calore il ritorno in serie B della sua squadra dopo 15 anni. Abbiamo dunque risposto positivamente all’offerta giunta dalla municipalità e dal club di iniziare la stagione a Cosenza».