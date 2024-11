Il tecnico dei biancorossi prova a caricare l'ambiente in vista della sfida in Puglia, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A2: «Convinto che ce la giocheremo alla pari»

Archiviata la sconfitta rimediata nella partita di esordio in Serie A2 per mano dell’Ecosistem Lamezia Soccer, il Soverato Futsal è tornato a lavorare intensamente in vista del prossimo incontro di campionato, che vedrà i biancorossi impegnati in trasferta in Puglia contro il Sammichele, un avversario da non sottovalutare.

Del resto, i ragazzi sono pronti a dare tutto pur di non tornare a casa a mani vuote. Lo sa bene anche mister Michele Marullo che, in vista della sfida in terra pugliese, prova a caricare l’ambiente: «Ci attende una trasferta molto difficile e complicata contro una squadra importante che nella prima giornata ha dimostrato il proprio valore espugnando il campo del Canosa C5. Posso dire che i nostri ragazzi arriveranno a Sammichele con grande voglia di riscatto e con la convinzione di potersela giocare alla pari, sperando di portare a casa qualche punto fondamentale per la classifica».

Il ko contro l’Ecosistem

Il tecnico del Soverato Futsal ha poi fatto un passo indietro, parlando del ko della prima giornata: «Partiamo dal presupposto che il risultato finale non rispecchia pienamente l’andamento dell’incontro. Infatti, senza nulla togliere al Lamezia, che ha comunque meritato di vincere, le due reti subite nei primi quattro minuti hanno senza dubbio indirizzato la partita, condizionando tutta la prima parte di gara dei nostri ragazzi. Forse quello che ci è mancato è stato un approccio più attento e sereno all’incontro. Tuttavia, siamo pienamente soddisfatti della reazione della squadra, che è riuscita a rimanere sempre in partita, sfiorando più volte il pareggio fino agli ultimi minuti. Purtroppo, anche approfittando della tattica del portiere di movimento che abbiamo adottato, il Lamezia ha saputo sfruttare le occasioni a disposizione per chiudere definitivamente la sfida e arrotondare il punteggio».

Ambientarsi in una nuova realtà

Sulle difficoltà emerse fino a ora, Marullo ha dichiarato: «Analizzeremo sicuramente le problematiche emerse nella sfida contro il Lamezia, tenendo però presente che siamo una formazione neopromossa che ha cambiato quasi completamente volto rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo inserito in rosa molti giocatori giovani, i quali necessitano di tempo per ambientarsi nella nuova realtà e per affrontare al meglio una categoria prestigiosa come l’A2, composta da squadre importanti che da anni calcano questi palcoscenici».

Il ringraziamento ai tifosi

Infine, una nota di merito ai tifosi da parte del mister: «Nonostante il nuovo palasport di Soverato non sia ancora disponibile, e la prima partita si sia giocata a Sant’Andrea, ringraziamo di cuore il numerosissimo pubblico che ha riempito gli spalti e sostenuto la squadra fino alla fine, malgrado il risultato non positivo. Nelle prossime gare casalinghe faremo di tutto per regalare ai nostri meravigliosi tifosi le soddisfazioni che meritano per il loro continuo sostegno».