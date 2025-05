L’esperto universale manterrà il doppio ruolo di giocatore e allenatore, così come ha già fatto nella trionfale stagione appena conclusa

«L’A.S.D. Soverato Futsal è lieta di annunciare la conferma di Lucas Ribeiro Izac, noto come Juninho, per la stagione sportiva 2025/2026». È quanto si legge in una nota diffusa nelle scorse ore dalla società soveratese.

«L’esperto universale, classe 1982, continuerà a indossare la maglia biancorossa, mantenendo il doppio ruolo di giocatore e allenatore, così come nella trionfale stagione appena conclusa dalla squadra».

«La società – si legge ancora – ha fortemente voluto la sua permanenza, riconoscendo in Juninho una figura cruciale sia dal punto di vista tecnico-tattico che umano. La sua leadership e la capacità di gestire il gruppo sono state elementi determinanti per il raggiungimento di uno storico traguardo: la promozione diretta in Serie A2 Élite».

«Nel corso della stagione appena conclusa, Juninho ha messo a disposizione della squadra la sua esperienza e il suo carisma, dimostrandosi decisivo non solo sul parquet, ma anche nella crescita complessiva del progetto sportivo del Soverato Futsal. Fondamentale è stato anche il suo lavoro con i giovani, ai quali ha saputo garantire spazio in prima squadra, fiducia e reali opportunità di crescita. Ha dimostrato – scrive il Soverato Futsal in conclusione – che è possibile valorizzare il talento anche nelle categorie più competitive, affiancandolo a figure di esperienza».