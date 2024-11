Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. Lo apprende l'Ansa in ambienti Coni. Il tennista italiano, finalista a Wimbledon è alle prese con un «risentimento muscolare e deve restare a riposo 15 giorni».

«Sono devastato all'idea di non poter giocare le Olimpiadi» scrive su Instagram l’atleta. E ancora: «Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di Tokyo. Ieri mi sono sottoposto ad una risonanza per controllare l'infortunio alla gamba sinistra che mi sono procurato durante Wimbledon e l'esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo. Rappresentare l'Italia è un onore immenso e sono devastato all'idea di non poter giocare le Olimpiadi. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani, vi supporterò da lontano».