Una giornata, quella che si propone domenica 3 marzo, che riporta in auge una “classica”, a volte anche agitata, ma che conserva i crismi del privilegio per poter assistere sicuramente a un “duello” storico, riproposto in questa stagione da due tra le più positive, sin qui, protagoniste del torneo di Promozione girone A. Gara che rievoca vecchi fasti sportivi quando le contendenti erano impegnate in campionati ben più quotati e quasi al limite del professionismo.

Ma quant’è bello il fascino di un derby? E se a fronteggiarsi sono due ex regine del calcio calabrese, ancora meglio? Per chi vuole una risposta, basta attendere a quanto accadrà domenica allo Stadio Comunale “Amerise” di Trebisacce, dove arriverà la capolista Rossanese che contenderà punti e orgoglio ai delfini giallorossi locali piazzati al quarto posto in classifica.

Per quanto nobile sia il campionato di Promozione, oggi la sfida porta ad indossare l’abito marinaro migliore, si aprono gli armadi e si tirano fuori quelli che una volta, per consuetudine, erano sfarzosamente sfoggiati giornalmente. La rivalità baciata dalle stesse acque del mar Jonio si arricchisce dall’importanza che i 3 punti, veri gioielli della contesa, possono rappresentare per entrambi i forzieri.

Bizantini tutt’intorno alla roccaforte dei 9 punti sulla seconda (DB Rossoblu e Altomonte RC a 45 punti), a sette "circumnavigazioni" dalla fine del torneo il capitale è sostanzioso.

Il Trebisacce del presidente Carlomagno, guidato da mister Malucchi, cercherà con cerbottane e moschetti di difendere la propria nave dall’assalto della Rossanese di mister Aloisi che, nelle precedenti 11 crociere lontano dalle proprie acque non ha mai pareggiato festeggiando per 8 volte la vittoria tornando senza bottino in 3 occasioni collezionando 14 realizzazioni e 11 reti subite. Nella propria rimessa, la nave giallorossa ha gioito 6 volte, pianto in 2 occasioni e con un punticino in 4 (26 reti fatte e 11 subite).

Nelle ultime 3 gare, per la Rossanese “solo” 4 punti grazie alle gare interne contro VE Rende (1-1) e Cotronei (2-1) conquistati nell’extra time con le trasformazioni dal dischetto, rispettivamente, di Carrozza e Sifonetti. Tra le due, nello scontro esterno contro l’Altomonte RC, subisce un secco 3-0.

Nello stesso segmento, il Trebisacce raccoglie 7 punti conseguenti il pari esterno contro il DB Rossoblù (0-0), la vittoria interna (3-2) in rimonta contro il Mangone grazie al penalty di De Paola al 94’ e al netto successo esterno di appena una settimana fa sul terreno del Campora (0-3)

Per gli amanti dei numeri, giusto anche rimarcare che il secondo miglior attacco del campionato del Trebisacce (42 reti) sfiderà la terza miglior difesa della Rossanese (22).

Il Trebisacce vuole la gita dei play off, ambizione confermata sin dalle prime gare restando in pianta stabile ormeggiata nella zona privilegiata. Non preventivata, ma se l’appetito vien mangiando, perché mettersi a dieta?

Il porto giallorosso vivrà di colori con il popolo in festa, si prevede il sold out ma solo della tribuna riservata ai tifosi locali. Purtroppo, per lavori all'impianto di gioco, quella riservata ai tifosi ospiti risulta ancora non agibile. Sicuramente, con le tribune al completo, si sarebbe verificato quello che per entrambe le tifoserie è cosa nota, con presenze e tifo che in altre e alte categorie restano tuttora miraggi.

Alle 15:00 il signor Alessandro Russo (sez. Cosenza) fischierà l’inizio della gara con la collaborazione degli assistenti Roberto Sciammarella (sez. Paola) e Marcello Montesanti (sez. Lamezia Terme).