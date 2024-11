«Spero di vincere e convincere. Puntiamo al campionato». Le ambizioni sono quelle di sempre, con la solita voglia di far bene, per il “principino” Marco Condemi, che in questa stagione sta deliziando gli amanti del calcio nella blasonata piazza della Vigor Lamezia, in Eccellenza.

Il ventinovenne trequartista di Gioia Tauro è stato tra i migliori dello scorso massimo torneo regionale con la maglia del Cittanova. Prestazioni che avevano attirato l’attenzione anche di club di categoria superiore. Ma dopo un inizio stagione segnato da una una breve parentesi alla Gioiese, adesso Condemi sta facendo conoscere le proprie qualità al pubblico biancoverde. Nelle ultime due gare ha siglato una doppietta e un gol pesantissimo da tre punti nella trasferta di Bocale, che ha consentito ai suoi di conquistare la vetta della classifica.

«Ai tifosi della Gioiese e alla società auguro il meglio. Mi è dispiaciuto andare via, ma ormai è acqua passata – afferma ai nostri microfoni Condemi -. Qui mi sto trovando benissimo, mi hanno accolto tutti nel migliore dei modi. Il club merita una categoria differente da questa. Quando scendi in campo, ad ogni partita, è emozionante essere incitati da migliaia di tifosi che ci dimostrano il loro affetto. Avevo bisogno anche di questi stimoli, che ti fanno dare il mille per mille».

Marco Condemi a Lamezia ha ritrovato molti compagni di squadra con cui vinse il triplete in Eccellenza con la Gioiese nella stagione 2022/2023. Si è, difatti, ricomposto il tridente che fece le fortune viola: Nico Spanò, Marco Condemi, Angelo Catania, con alle spalle Vincenzo Curcio.

«Già ci conoscevamo bene e ha facilitato molto il mio ingresso nel gruppo – conferma Condemi -. Abbiamo un'intesa collaudata, anche come movimenti ci capiamo subito, e questo ha giovato molto. Possiamo solo continuare a migliorare».

Condemi è cresciuto nel settore giovanile della Reggina, esordendo in prima squadra in Serie B e successivamente totalizzando parecchie presenze in Serie C. Poi ha indossato le casacche di varie squadre di Serie D ed Eccellenza: Cittanovese, Palmese, San Luca, Gallico Catona, Gioiese e Cittanova.

Quest’anno prepara l’assalto al campionato di Eccellenza nell’importante realtà biancoverde.