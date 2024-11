Il Val Gallico archivia subito la pirotecnica sconfitta di domenica scorsa, per 4-3, contro la Bovalinese e, nella decima giornata del campionato di Promozione B, batte per 2-0 il San Nicola-Chiaravalle. Il match si sblocca dopo soli due minuti con Baccillieri, al suo esordio, che svetta più in alto di tutti su un calcio d'angolo battuto da Lazzarini e batte Grasso. ospiti che cercano la reazione e si rendono pericolosi con Buzzi. Sei minuti prima dell'intervallo, però Lazzarini raddoppia direttamente su calcio di punizione.

Gol all'esordio per Baccillieri

Proprio l'autore del primo gol, Pietro Baccillieri, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club: «Sicuramente non era una partita facile, ma l'avevamo preparata al meglio sapendo i punti di forza dell'avversario e puntellando le palle inattive. Era il mio esordio e sono soddisfatto del risultato, oltre che per la mia rete».

Una formazione che, soprattutto dietro, era composta da un quartetto inedito: «Era una linea a quattro inedita - continua Baccillieri - ma devo dire che abbiamo fatto bene tutti e quattro, tenendo anche conto che era la prima volta che giocavamo insieme. Siamo soddisfatti perché non abbiamo subito gol e questo sta a significare il grande lavoro che stiamo facendo. Anche chi gioca poco si fa trovare pronto ed è sempre sul pezzo e, soprattutto, dopo settimana scorsa, abbiamo capito che la partita finisce quando l'arbitro fischia».

Il Val Gallico è a tre lunghezze dalla vetta e, nel prossimo turno, farà visita allo Stilomonasterace attualmente secondo in concomitanza del Gioiosa Ionica.