Una sola vittoria nelle ultima quattro gare per il Val Gallico che, nell'anticipo del dodicesimo turno del campionato di promozione B, non va oltre lo 0-0 in casa contro il Capo Vaticano. Un altro rallentamento che complica (ma ancora non compromette) la corsa verso la vetta che adesso è distante sei lunghezze. Partita che ha alternato i ritmi, a seconda della fase di gara, e che ha mostrato anche diverse occasioni da ambo le parti. Alla fine però a vincere è stato l'equilibrio e che, dal punto di vista gallicese, suona come un altro rallentamento.

La prima in panchina di Corapi

Era inoltre la prima panchina per mister Ciccio Corapi, ufficializzato proprio ieri e succeduto a mister Aquilino. propri il nuovo tecnico, ai microfoni ufficiali del club, ha analizzato la gara: «Sicuramente c'è un po' di delusione poiché, essendo in casa, avremmo preferito vincere. Si è trattato di una partita equilibrata dove potevamo vincere ma anche perdere, anche perché loro hanno avuto occasioni per poterci punire, e la stessa cosa noi». E ancora: «Prendiamo di buono il fatto di non aver preso gol e andiamo avanti. Sapevamo che era complicata anche perché sono arrivato ieri e di conseguenza non ho avuto la possibilità di preparare nel migliore dei modi la partita. Ci sono certamente cose da migliorare, e già da martedì inizieremo a pensare alla prossima gara in casa del Guardavalle».

Ecco poi qualche accorgimento tattico: «Diciamo che era mia intenzione, soprattutto lì davanti, cercare di alternare in campo. Ieri avevo chiesto alle mie punte di fare un lavoro di pressione in fase di non possesso. Ho tentato in qualsiasi modo di sistemare la situazione poiché, a un certo punto, in campo eravamo disuniti e rischiavamo di prendere gol».