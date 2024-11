Il Val Gallico torna alla vittoria dopo ben quattro turni di astinenza e lo fa contro una squadra di alto livello come l'Atletico Maida e, peraltro, in dieci uomini per gran parte della partita. Secco 3-0 il punteggio finale, nell'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Promozione B, con due eurogol timbrati da Shota Tavdgiridze (tiro a giro da posizione defilata dopo un grande controllo) e Lazzarini (tiro quasi da centrocampo) e che permettono al club gallicese di rimanere ancorati alla vetta, distante due lunghezze.

Le parole di Aquilino

Sul match, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso mister Aquilino: «Diciamo che il mese di ottobre non è stato dei migliori, sembrava una maledizione. Quanto alla gara, dopo l'espulsione di Caracciolo i ragazzi hanno dato prova di grande maturità con una prestazione fuori dal normale e di grande sacrificio, soprattutto per chi ha giocato avanti e non era abituato a fare corsa dietro. Paradossalmente abbiamo fatto meglio in dieci uomini ma questo è merito dei ragazzi che volevano a tutti i costi la vittoria dopo la sconfitta di domenica scorsa e, di fatti, in settimana il morale era sotto i tacchi. La società però ci è stata vicina, consapevole che perdere l'imbattibilità dopo due mesi poteva portare a un contraccolpo psicologico, ma la società ha sempre creduto nei miei ragazzi».

E ancora: «Atletico Maida avversario di tutto rispetto con un allenatore di grande spessore. Nella prima mezz'ora ci hanno messo in difficoltà, con palleggi e azioni ma, come detto, dopo l'espulsione paradossalmente abbiamo acquisito qualcosina in più, basti pensare che non ho fatto alcun stravolgimento, lasciando davanti Shota, Lazzarini e Carvajal».