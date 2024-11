Nel campionato di promozione girone A, il turno disputato domenica 29 settembre valido per la terza giornata è stato caratterizzato da tante reti. Con ben 32 centri, giusto il doppio di quelle segnate nella seconda giornata, il totale delle marcature stagionali sale a 68 centri, 10 in più rispetto la stagione passata.

Oltre 4 calci di rigore (Altomonte, Sersale e due per il PLM Morrone), nella giornata si registrano 3 doppiette realizzate da Prete del PLM Morrone, Nesticò del Sersale e Percia Montanti del DB Rossoblù. Arrivano anche le prime sfortunate autoreti per Carrieri del Soccer Montalto e Salerno del Mesoraca. La classifica marcatori vede Simone Caruso in testa con 4 reti (2 rigori), seguono a 3 centri Moauro dello Juvenilia, Nesticò del Sersale (1 rigore) e Percia Montani dello Juvenilia RCS. Un solo pareggio e 7 vittorie (2 esterne e 5 interne), hanno riservato qualche conferma nei pronostici ma non mancano le sorprese.

Il Trebisacce piega in casa un coriaceo VE Rende con un risultato che conferma il buon momento degli uomini di mister Malucchi. Solo un 2 a 1 per i delfini giallorossi anche grazie all’ottima prova del portiere ospite Senatore. Per i padroni di casa, terza vittoria consecutiva che la conferma in testa alla classifica, 6 le reti fatte sinora e solo 2 subite. Il VE Rende resta fermo a un solo punto, tempo di pensare ad una svolta. A due punti di distanza, a quota 7 ecco un quartetto composto da DB Rossoblù, Altomonte RC, PLM Morrone e AEK Crotone.

Gli uomini di Gigi Carnevale confermano la regola di 4 reti fuori casa, vittima in questa giornata lo Scalea di Nicola Mandarano, fanalino di coda con 0 punti. Per Altomonte RC e Sersale solo un pari per un 3 a 3 conquistato nel finale dagli ospiti su calcio di rigore. Gara che rispetta le attese della vigilia, 2 squadre che si affrontano a viso aperto. Menzione particolare per il Sersale di mister Galati che sotto di 2 reti, raggiunge il pari una prima volta e, ancora in svantaggio per 3 a 2, sul gong finale riacciuffa il risultato su penalty. Il presidente dell’Altomonte RC, Fabrizio Arleo, così come il tecnico Mario Pascuzzo, a fine gara contestano la direzione arbitrale soprattutto per una espulsione per doppia ammonizione.

La PLM Morrone piega senza difficoltà un Cassano Sybaris ancora al palo con 0 punti. Il mai domo Renato Prete si regala l’ennesima doppietta della sua carriera, completa il tabellino con il secondo penalty della giornata l’altro attaccante Ciccio Petrone. Attenzione alla PLM Morrone, alla luce dei risultati sinora ottenuti altra sicura contendente al primato finale. Il Cassano Sybaris di mister Carmine Pugliese non riesce a trovare il bandolo della matassa. Quella che sino allo scorso anno era una delle difese più arcigne, oggi è la terz’ultima con le 6 reti subite. Preoccupante il reparto avanzato, una sola rete deve essere il campanello d’allarme.

L’AEK Crotone con il più classico dei risultati (2-0 ndr) rimanda a casa la matricola Malvito che, ad oggi, non ha ancora assaporato il gusto del primo punto in promozione. Gli uomini di mister Lucio Vaccaro tengono bene nel primo tempo, un ragionato posizionamento in campo ostacola le sfuriate dei locali. Crollo nel secondo tempo, la ripartenza di Anellino con conseguente assist per Dolce, autore della prima rete, fa crollare il castelletto, l’opera si completa con la seconda marcature di Leto a 4 minuti dalla fine.

Il risultato forse più imprevedibile arriva dalla gara Cotronei – Mesoraca, terminata con un rocambolesco 3 a 2. La determinazione della squadra di mister Laratta, con una giusta dose di fortuna, consegna 3 preziosi punti al Cotronei, alla seconda vittoria consecutiva dopo quella a Cassano. Capaci di rimontare per 2 volte il risultato, la dea bendata arride al Cotronei con l’autorete di Salerno dopo una carambola su tiro di Carastoian. Per la serie, se la fortuna vuole, ti trova lei.

L’Amantea di mister Andrea Parentela conferma i progressi visti in Coppa Italia. Vince la prima gara in assoluto, la prima sul proprio impianto di gioco, vittima lo Juvenilia di mister Mario Munno. Una prima frazione da padrone per la blucerchiata contro una seconda meno appariscente anche per la reazione dei rossoblù ospiti. Un 3 a 1 che tranquillizza l’ambiente e, per il momento, regala una posizione di incoraggiamento. Lo Juvenilia è una squadra ricca di giovani, bravi a fare pressione e a ripartire ribaltando il fronte del gioco. Una vittoria e due sconfitte non danno eccessiva preoccupazione ma la strada è lunga.

La Top3 di LaC Sport

Al primo posto, questa settimana il portiere del VE Rende Samuele Senatore. La sua squadra perde a Trebisacce ma con i suoi interventi evita altre segnature tendendo il risultato in bilico sino all’ultimo.

Immediatamente dopo, sul secondo gradino del podio, ecco il l’allenatore del Cotronei, mister Lino Laratta. Un risultato importante contro la corazzata Mesoraca che segue la vittoria esterna a Cassano. Alla squadra quasi totalmente rifatta ha dato la mentalità del gioco offensivo preferendo l’affondo centrale. Non andrà sempre bene, forse, ma per il momento la teoria sposa la pratica.

Terzo gradino dedicato a Marcello Percia Montani, attaccante del DB Rossoblù Luzzi. Non importa contro chi si giochi, Marcello risponde sempre “presente”, altra doppietta in appena 3 minuti e di fatto chiude da solo la gara a Scalea già alla prima mezzora. Doti di finalizzatore importanti in attesa di confrontarle, però, contro difese più sostanziose.