Nella giornata di ieri i partecipanti hanno avuto la possibilità di testare le acque e le condizioni atmosferiche nelle prime practice race. Non solo competizione sportiva: si è svolta infatti anche l'iniziativa “La vela per tutti”, insieme agli atleti dell'Asd Rc Basket in carrozzina

Ha preso il via ieri, venerdì 25 ottobre, il tanto atteso Campionato Italiano di Wingfoil Freeride, che fino al 27 ottobre trasformerà il lungomare di Reggio Calabria in un palcoscenico di sport e spettacolo. L’evento, che promette adrenalina e sorprese, si è aperto ufficialmente alle ore 12 con l’iscrizione degli atleti, pronti a sfidarsi in una delle cornici più suggestive della Calabria.

A partire dalle 14:30, i partecipanti hanno avuto la possibilità di testare le acque e le condizioni atmosferiche nelle prime practice race, un’occasione importante per prepararsi in vista delle gare ufficiali. Ma il Campionato Italiano di Wingfoil Freeride non è solo competizione: con l'iniziativa “La vela per tutti”, gli organizzatori hanno voluto promuovere valori di inclusione e sensibilizzazione verso il mondo della vela. Questo progetto ha visto protagonisti gli atleti dell'ASD RC Basket in Carrozzina, che hanno sperimentato un primo approccio alla vela attraverso lezioni teoriche e l’utilizzo del simulatore in dotazione al Circolo Velico Reggio.

L’atmosfera è quella di una festa sportiva, dove l’inclusione e la passione per la vela si intrecciano, coinvolgendo atleti e pubblico in un’esperienza unica. Le gare ufficiali si terranno anche oggi, sabato 26 ottobre, e domani quando gli atleti daranno il massimo per conquistare il titolo di Campione Italiano.

Con il suo mare cristallino e la posizione strategica, Reggio Calabria si conferma una meta ideale per gli sport acquatici, regalando momenti di pura emozione e un panorama mozzafiato che fa da sfondo a questa manifestazione. Appassionati e visitatori possono così vivere appieno lo spettacolo del wingfoil, riscoprendo la bellezza di una disciplina che unisce adrenalina e armonia con la natura.

Cos'è il Wingfoil

È uno degli sport acquatici e velici più praticati al mondo e sta conquistando tutti gli appassionati di sport da tavola. La disciplina che permette letteralmente di volare tra le onde, sfruttando la forza del vento. Da qualche anno ha iniziato a spopolare nelle spiagge di tutto il mondo grazie ai video di Robby Naish, Kai Lenny e Kevin Langeree, campioni di fama mondiale che mostrano le straordinarie potenzialità di questo sport.

Nel Wing Foil l’atleta sembra volteggiare sull’acqua grazie a delle ali gonfiabili, ispirate al volo dei gabbiani. L’idea della vela che ruotava libera su una tavola da surf venne lanciata già negli anni ‘80 ma non ebbe molto successo. È solo di recente, con la diffusione di questi filmati sull’uso delle vele gonfiabili, sulla neve e in mare, che il Wing Foil ha iniziato a contare un gran numero di appassionati.

Si tratta di un’evoluzione degli sport acquatici, che prende spunto dal Surf, dal SUP, dal Windsurf e dal Kitesurf. Ma, nonostante tragga alcuni elementi da altre discipline, il Wing Foil offre un’esperienza totalmente differente, ricca di adrenalina e senso di libertà.