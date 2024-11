DUE gare da arbitro e una da quarto ufficiale in ambito internazionale per Martina Molinaro. Il direttore di gara lametino è stato selezionato per dirigere in occasione di una manifestazione organizzata dalla Federazione Maltese con il patrocinio della Uefa. Si tratta della International Women “A” Visit Malta Friendly Tournament, alla quale hanno partecipato le nazionali femminili di Malta, Lussemburgo, Austria e Olanda. Sulle base delle positive esperienze passate e a conferma del solido rapporto di collaborazione reciproca tra la Federazione Maltese e la Figc, su esplicita richiesta di designazione l’Aia ha selezionato Maria Marotta della sezione di Sapri e Martina Molinaro nel ruolo di arbitri e Veronica Vettorel e Veronica Martinelli come assistenti arbitrali.

Per Martina Molinaro, come si diceva, due gare dirette: quella fra l’Olanda e l’Austria e quella fra Malta e Lussemburgo, mentre ha fatto appunto da quarto ufficiale in occasione della sfida fra Olanda e Austria. Martina Molinaro ha esordito in ambito internazionale lo scorso 23 giugno, in occasione della gara di qualificazione alla Fifa Women’s World Cup 2023 tra le Nazionali di Bulgaria e Israele.