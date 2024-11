Dopo la chiusura di tutti gli impianti, la proroga della concessione, ma non è ammesso il pubblico. E così le squadre vanno a giocare fuori

In attesa che la questione degli impianti sportivi lametini trovi o meno una soluzione, inizia l’emigrazione degli atleti locali in occasione delle partite. Domenica si giocherà a San Pietro a Maida la prima partita del 2018 della Conad Lamezia contro la Gupe Volley Battiati Catania.L’ordinanza del 27 dicembre impone infatti la sospensione delle attività per le manifestazioni di pubblico spettacolo in tutte le strutture della città, stante la loro inagibilità.

Un primo risultato si è avuto con la proroga di sei mesi della gestione degli impianti sportivi, cosa prima non presa in considerazione con una chiusura totale di tutti gli impianti. Ma al momento alle strutture non può accedere il pubblico, costringendo così le squadre a dovere giocare fuori casa se voglio avere un seguito.

!banner!

E se da un lato viene apprezzato l’atteggiamento dei tre commissari prefettizi che hanno deciso di prendere il toro per le corna e di affrontare di petto la questione inagibilità, dall’altro la città è in sommossa. Se si dovesse mettere uno stop alle attività sportive sarebbe un altro duro colpo per Lamezia già turbata e avvilita dal terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

E così c’è chi lancia proposte provocatorie, chiedendo di assumere la stessa linea dura anche per gli istituti scolastici, notoriamente, in linea con la media calabrese, non a norma.

Tiziana Bagnato