Dal 30 maggio al 2 giugno, sui campi sportivi comunali di Diamante, Scalea e Praia a Mare (Cosenza) si disputerà la Prima edizione del Torneo nazionale di calcio giovanile “Ant Soccer Evolution”. L’evento, promosso dall’associazione “Sport and Fun” con il patrocinio dei Comuni di Diamante, Scalea e Praia a Mare, vedrà la partecipazione di circa 30 squadre di calcio provenienti dalla Calabria, dalla Campania, dall’Abruzzo, dalla Basilicata e dal Molise.

Sul manto erboso dello stadio comunale “F.lli Oliva” di Diamante, “Domenico Longobucco” di Scalea e “Mario Tedesco” di Praia a Mare, disputeranno i match le categorie che vanno dai “Piccoli amici” ai “Giovannismi”. Il 30 e il 31 maggio è prevista la fase a gironi, il Primo giugno le fasi delle finali, mentre il 2 giugno si giocheranno le finali.

«La sinergia fa rete: siamo riusciti infatti a portare sulla Riviera dei Cedri questo evento che coinvolge tante squadre, tante società che credono e investono nello sport, nei giovani. Siamo orgogliosi di poter ospitare al campo comunale di Diamante i tanti ragazzi e gli staff tecnici che prenderanno parte a questa prima edizione del torneo. Saranno dei giorni intensi di sano sport, di rispetto per l’avversario e di nuove amicizie sui campi da gioco e fuori. Giorni in cui i partecipanti disputeranno sì delle partite di calcio, confrontandosi, ma che avranno anche la possibilità di visitare Diamante, Scalea e Praia a Mare. Quindi si crea quel legame virtuoso tra sport e conoscenza del territorio per quel gioco di squadra in cui fortemente crediamo», dichiara il presidente del Consiglio del Comune di Diamante, Mariano Casella.

«È tutto pronto per questa prima edizione – dice Giuseppe Pirozzi, presidente “Sport and Fun”. Abbiamo scelto queste tre città dell’Alto Tirreno Cosentino per un torneo in cui investiamo, un evento atteso dalle numerose società di calcio che vi partecipano. Gli stadi comunali “Oliva” di Diamante, “Longobucco” di Scalea e “Tedesco” di Praia a Mare sono in condizioni eccellenti e questo è un dato di fatto importante per garantire le condizioni ottimali nel disputare le partite che rientrano nel calendario di questo torneo. C’è tutto l’interesse – annuncia Pirozzi in conclusione – a far sì che negli anni questi territori possano ospitare altre edizioni del torneo e continuare, quindi, a collaborare con i tre Comuni e con le associazioni sportive nell’ottica della valorizzazione che perseguiamo».