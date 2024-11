È il momento di Mattia Sofrà. Alla fine è inevitabile trovarlo in testa alla classifica di rendimento della 17ª giornata. Le brillanti prestazioni, nonostante la giovane età (classe 2005) lo stanno ponendo all’attenzione generale e non è da escludere, il prossimo anno, il salto verso categorie superiori. Intanto continua a fare la differenza nella zona mediana del Gallico Catona, a maggior ragione adesso che la squadra reggina sembra essersi rimessa in carreggiata. Un giovane centrocampista puntualmente schierato dai tecnici avuti alla guida della squadra reggina. Ed è quindi Sofrà il leader della giornata numero 17 nella classifica di rendimento di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

In seconda posizione spicca Davide Cassaro, difensore esperto, plurivincitore e decano del campionato. Lo Scalea rimane puntualmente una squadra difficile da battere, ma nella seconda di ritorno Cassaro si fa apprezzare anche come rigorista dai piedi buoni, perché si presenta insolitamente dal dischetto e fa gol con un cucchiaio da applausi. A completare il podio ecco Matteo Casella, centrocampista sette polmoni della Promosport. Al solito tanta, tantissima quantità. Un gran numero di palloni lavorati, sempre al servizio della squadra.

Vanno nuovamente a punti due difensori i quali, fin dalla prima giornata, stanno avendo un rendimento puntualmente elevato. Si tratta di Tormann del Soriano (fra l’altro a segno) e di Nucera del Brancaleone (ennesima gara senza subire reti per la squadra di mister Criaco). Ecco quindi Catania della Gioiese: altro gol pesante e la conferma di saper essere determinante nelle gare che contano. Ha perso ancora il Sersale, ma Francesco Merante si conferma fra gli under più interessanti del torneo. Non poteva mancare Francesco Stillitano, estremo difensore che evita allo Stilomonasterace un passivo più pesante. A chiudere Curcio della Gioiese e Misuri della Morrone. Venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la graduatoria generale della Top Ten di Eccellenza dopo la 17ª giornata.